Le airfryer en verre Ninja CRISPi Cyber Space passe à moitié prix, et il n’a jamais été aussi peu cher, vite !

Vous cherchez un excellent airfryer et vous avez manqué le Black Friday ? Les promotions jouent les prolongations sur le site officiel de Ninja avec cette offre qui casse le prix du airfryer Ninja CRISPi Cyber Space ! Normalement en vente à 219,99 € avec 4 contenants, ce pack passe à seulement 123,49 € en cumulant l’offre en cours avec le code PHONANDROIDBFN5. N’attendez pas pour en profiter, c’est un prix sacrifié !

Les airfryers ont révolutionné notre manière cuisiner en proposant une cuisson à mi-chemin entre la friteuse à huile et le four électrique. Grâce à une circulation optimale de l’air chaud, les aliments sont croustillants à l’extérieur et fondants à l’intérieur. Le résultat est gourmand sans que vous n’ayez besoin de beaucoup de matière grasse.

Ninja figure parmi les marques de référence en matière de airfryer. Elle propose des modèles simples d’utilisations mais aux caractéristiques avancées. Avec le CRISPi, le géant américain va encore plus puisque cette friteuse sans huile adopte un système de chauffe novateur qui se pose sur des récipients dorénavant en verre.

Normalement en vente à 219,99 €, le pack avec 4 contenants est actuellement affiché à 129,99 € seulement. C’est déjà un excellent prix. Et avec le code PHONANDROIDBFN5, son prix chute encore plus et passe à 123,49 €. C’est une affaire !

Ninja CRISPi Cyber Space : un airfryer modulaire qui casse les codes

Les airfryers sont des appareils compacts qui disposent de tiroirs dans lesquels les aliments cuisent uniformément grâce à une circulation à 360° de l’air chaud. Avec le CRISPi, Ninja a décidé de casser les codes. Des récipients en verre ont remplacé les tiroirs et le système de chauffe se fixe désormais sur chaque récipient. Cette conception novatrice permet de limiter la vaisselle et réduire les risques de santé qui pouvaient être liés au revêtement antiadhésif des tiroirs.

Dans ce pack en promotion, vous avez 4 récipients, à savoir un de 3,8 L adapté pour préparer des repas pour toute la famille, ainsi que 3 autres bacs de 1,4 L pour les repas individuels. Ils disposent tous d’un support anti-chaleur qui vous permet de chauffer les aliments directement dedans savoir peur de bruler le plan de travail, et d’un couvercle hermétique pour conserver vos plats au réfrigérateur ou au congélateur.

Enfin, le airfryer Ninja CRISPi Cyber Space embarque 4 modes de cuisson : Air Fry pour une cuisson croustillante sans huile, Roast pour le rôtissage de viandes et légumes, Recrisp pour réchauffage vos plats en préservant le croquant et Keep Warm pour maintinir au chaud. Pour une cuisson optimale, la température de cuisson atteint les 185 °C.