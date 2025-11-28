Ninja brade son airfryer CRISPi avec 3 récipients pour le Black Friday, vite !

Les airfryers ont révolutionné notre manière de cuisiner. Vous attendez une bonne offre pour craquer ? Ninja brade actuellement le airfryer CRISPi en pack avec 3 récipients à 139,99 € au lieu de 214,99 € et avec le code PHONANDROIDBFN5, vous pouvez vous l’offrir encore moins cher puisqu’il passe à 132,99 € seulement. C’est un excellent prix pour ce modèle en verre !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

À mi-chemin entre friteuse à huile et mini-four électrique, les airfryers combinent le meilleur des deux mondes. Ils permettent de cuisiner rapidement et plus sainement vos plats préférés tout en faisant des économies d’énergie.

Ninja est la marque de référence sur le secteur des airfryers. Cette entreprise américaine commercialise de nombreux modèles différents et propose régulièrement des innovations technologiques.

C’est le cas avec le Ninja CRISPi qui est très différent des airfryers classiques. En effet, l’unité chauffante CRISPi POWERPOD est détachable. Il vous suffit de la poser sur l’un des contenants en verre borosilicate fournis par la marque pour chauffer vos plats. Et si vous avez des restes, vous pourrez mettre ces contenants en verre dans votre frigo pour conserver vos aliments. C’est donc beaucoup plus pratique et moins pénible à nettoyer au quotidien.

Le pack Ninja CRISPi avec 3 récipients est normalement en vente pour 214,99 euros. Mais à l’occasion du Black Friday, vous bénéficiez de deux baisses de prix. Ainsi, vous trouverez ce modèle en promotion à 139,99 euros sur le site officiel de la marque. Mais si vous ajoutez en plus le code promo PHONANDROIDBFN5, vous pourrez vous l’offrir pour seulement 132,99 €, soit une baisse de prix totale de plus de 80 euros.

NINJA CRISPI : UN AIRFRYER RÉVOLUTIONNAIRE PUISSANT ET COMPACT

L’arrivée des airfryers a été un vrai bouleversement dans les cuisines françaises. Très loin d’être une simple friteuse sans huile, cet appareil permet de cuire vos plats selon vos envies, très simplement et rapidement.

Avec le CRISPi, Ninja révolutionne une fois de plus la façon de cuisiner. Cet appareil coche toutes les cases : grande compacité, puissance, polyvalence et grande capacité.

Avec sa puissance de 1700 W et une température maximale de 185 °C, cet appareil assure une cuisson homogène et rapide. Vous avez à disposition 4 modes pratiques : frire sans huile, rôtir, réchauffer tout en préservant le croustillant, ou maintenir vos plats au chaud.

Le Ninja CRISPi est livré avec trois contenants en verre, à savoir un bol 3,8 L, parfait pour préparer un repas complet pour plusieurs personnes, deux bols 1,4 L, pensés pour les portions individuelles.

Son unité chauffante CRISPi POWERPOD, entièrement détachable, simplifie l’entretien. Les contenants sont fournis avec des couvercles hermétiques, idéals pour transporter vos préparations au bureau ou lors d’un pique-nique. Chacun dispose aussi d’un support anti-chaleur, vous permettant de les poser sur diverses surfaces sans risque. Et pour le nettoyage, rien de plus simple. Tout passe au lave-vaisselle !