La première bande-annonce de Dune 3 est en ligne, la conclusion de la trilogie s’annonce grandiose

Dune 3 sortira fin 2026 et nous avons déjà une première bande-annonce à nous mettre sous la dent. Ce dernier film de la trilogie de Denis Villeneuve devrait être bien différent des deux premiers opus. 

Dune 3
Crédit : Warner Bros
[L'article suivant spoile une partie de l'intrigue de Dune 3.]

Nous avions laissé Paul Atréides, incarné par Timothée Chalamet, vaincre les Harkonnen à la fin de Dune 2, le voilà empereur en difficulté 17 ans plus tard dans Dune 3. La première bande-annonce pour le film annonce la couleur, sous fond de guerre et d'histoire d'amour avec Chani (Zendaya), alors que Paul a épousé la princesse Irulan (Florence Pugh) pour des raisons politiques.

Le casting est une nouvelle fois cinq étoiles, avec un Jason Momoa qui reprend son rôle de Duncan Idaho (surprise pour ceux qui n'ont pas lu les livres), Rebecca Ferguson qui prête des traits à Dame Jessica, Anya Taylor-Joy qui joue Alia, la petite sœur de Paul, ou encore Robert Pattison qui aura la lourde tâche d'incarner Scytale, l'antagoniste du film.

La relation entre Paul et Chani au cœur de Dune 3

Toujours à la réalisation de ce 3ᵉ opus, Denis Villeneuve promet un film plus rythmé et intense que les deux premiers films. Il explique que Paul “fait face aux conséquences d'un pouvoir excessif et cherche à sortir de ce cycle de violence”. Malgré sa capacité de voir l'avenir, qui le rend presque invincible, certaines forces tentent de le renverser. Le film est inspiré du roman “Dune : Le Messie” de Frank Herbert, le préféré de Denis Villeneuve, qu'il qualifie “d'à la fois sombre et magnifique”.

Dune, troisième partie sortira en salles le 16 décembre 2026. Les deux premiers opus ont rencontré le succès au box-office et il est probable que cette conclusion épique qui se profile engrange aussi massivement les entrées. Warner Bros est confiant, le producteur et distributeur a choisi de ne pas décaler la sortie pour éviter Avengers Doomsday, autre mastodonte du cinéma attendu à la même date. Un Dune 4 devrait suivre, mais sans Denis Villeneuve à la réalisation, ni Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atréides.

Vous pouvez lancer la lecture de la bande-annonce de Dune 3 ci-dessous.

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