Vers la fin du partage de compte ? Coup de tonnerre dans le streaming, Spliiit est condamné pour la 1re fois

Le Groupe LFP ne veut pas que ses utilisateurs partagent leur compte. Il a obtenu en justice la condamnation de la plateforme Spliiit, qui doit supprimer toutes ses offres Ligue 1+. De quoi faire jurisprudence ?

Coup dur pour les utilisateurs qui regardent Ligue 1+ avec un compte partagé. Le Groupe LFP s'attaque à ce genre de pratiques et vient même de remporter une victoire judiciaire importante. Dans un communiqué, il annonce que le tribunal judiciaire de Paris lui a donné raison par ordonnance de référé rendue le 15 avril 2026 dans un litige l'opposant à Spliiit, célèbre plateforme française spécialisée dans le partage d'abonnements.

“Le Tribunal a établi que le service proposé par Spliiit incitait les abonnés à violer les Conditions Générales d’Utilisation de Ligue 1+. Ces CGU interdisent en effet explicitement tout partage d’abonnement en dehors du foyer via des plateformes tierces”, se réjouit la Ligue de Football Professionnel, qui a lancé cette année son propre service de diffusion des matchs de Ligue 1 face au manque d'offres des diffuseurs traditionnels.

Spliiit doit supprimer ses offres de partage pour Ligue 1+

“Le juge a souligné que Spliiit, en facilitant ce partage et en garantissant faussement sa légalité aux utilisateurs, se rendait complice de la violation de ces obligations contractuelles, causant ainsi un préjudice commercial direct à Ligue 1+”, ajoute le Groupe LFP. En plus de la violation des CGU de Ligue 1+, Spliiit est déclaré coupable de contrefaçon des signes de la plateforme, “portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Groupe LFP”. Déjà attaqué par Netflix, Disney, Apple et d'autres services, Spliiit avait justement arrêté d'utiliser leur logo pour cette raison.

Le tribunal judiciaire de Paris impose à Spliiit :

La suppression immédiate de toute offre de partage d’abonnement au service Ligue 1+ sur son site internet et son application mobile sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

sur son site internet et son application mobile sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; L’interdiction de proposer ce service ou d'utiliser les marques « Ligue 1+ » sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard ;

La condamnation de la société Spliiit aux entiers dépens de l'instance.

“L'idée avec Spliiit a été de transposer le modèle du covoiturage popularisé par des services comme BlaBlaCar sur tous les abonnements digitaux multicompte et multi-utilisateurs”, confiait Guillaume Lochard, co-fondateur de Spliiit, lors d'un entretien à Phonandroid. Cette décision pourrait faire jurisprudence et d'autres acteurs du streaming pourraient s'engouffrer dans la brèche pour s'en prendre à Spliiit.