Déjà une hausse de prix pour l’abonnement à Ligue1+ ?

Profitez de votre abonnement Ligue1+ à 10, 15 ou 20 euros selon votre offre, cela risque de ne pas durer. Dès la saison prochaine, on peut s'attendre à une hausse des prix, prévient le nouveau dirigeant de LFP Media.

Après le fiasco DAZN, la nouvelle plateforme Ligue1+ a connu un très bon démarrage. En quelques semaines, elle a réuni plus d'un million d'abonnés, doublant le score atteint par DAZN après plusieurs mois de diffusion. L'engouement s'explique par des efforts en termes de contenus et de production, mais aussi par un prix attractif : 14,99 euros par mois avec engagement de 12 mois ou 19,99 euros mensuels sans engagement, avec également des offres mobiles et pour les moins de 26 ans à respectivement 14,99 euros et 9,99 euros par mois.

Mais ces tarifs si intéressants risquent de ne pas durer bien longtemps. La LFP avait besoin de regagner la confiance des téléspectateurs après les épisodes MediaPro et DAZN. Elle devait aussi convaincre les nombreux utilisateurs qui se sont adonnés aux solutions pirates comme l'IPTV, Telegram et les sites de streaming. Mais Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media, prévient déjà : il faut s'attendre à une hausse de tarif.

Les prix de Ligue1+ vont augmenter

Lors du festival Demain Le Sport, l'ancien patron de M6 a évoqué “une montée en puissance du prix”, rapporte RMC Sport, notamment si Ligue1+ récupérait le neuvième match de chaque journée de championnat, actuellement détenu par beIN Sports et diffusé le samedi à 17h00. Il a ajouté que les revenus provenant des droits de diffusion reversés aux clubs de Ligue 1 seront très inférieurs cette année, et sans doute la prochaine, et que la LFP devait augmenter son chiffre d'affaires pour les saisons suivantes.

“Dans le business plan établi par LFP Media, la chaîne vise 1,15 million d'abonnés à la fin de cette première saison. Nous avons fait 1,026 million d'abonnés à la fin de la quatrième journée”, rappelle Nicolas de Tavernost. Il précise aussi que l'objectif est d'atteindre les 2,25 millions d'abonnés à la fin de la quatrième saison de diffusion (2028-2029). Un seuil ambitieux, alors que Ligue1+ a pour l'instant attiré les consommateurs les plus faciles à séduire.