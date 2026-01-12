Le prix du streaming pourrait devenir exorbitant selon cette étude

Combien êtes-vous prêt à payer pour accéder à Netflix, Disney+ ou encore HBO Max ? Une étude se projette dans les années à venir et la facture estimée n'est vraiment pas réjouissante.

Elle a l'air bien cette série sur Netflix. Ce film qui n'est plus au cinéma aussi, on le trouve sur Disney+. Et la saison 2 de The Last of Us ? Direction HBO Max. Tout ça est bien beau, mais ce n'est pas gratuit. D'autant que depuis plusieurs années, le prix des abonnements aux différentes plateformes de streaming ne cessent d'augmenter. Le service de partage de comptes Spliiit s'est justement demandé combien ça allait finir par nous coûter dans quelques années.

Dans une étude, il se projette jusqu'en 2030 et le moins que l'on puisse dire, c'est que le résultat ne va réjouir votre portefeuille. Trois facteurs expliquent l'estimation finale : il y a de plus en plus de plateformes, elles gonflent leurs tarifs régulièrement et des options autrefois incluses deviennent payantes, voire disparaissent. Il en résulte un “panier moyen” constamment en hausse pour une qualité qui se dégrade de plus en plus (publicités, fin du partage des comptes…).

Payer des services de streaming tous les mois pourrait devenir un luxe

Spliiit pense qu'en 2030, les dépenses mensuelles moyennes concernant des services numériques atteindront 230 €. Parmi elles, environ un tiers concernent le divertissement. Cela donne 75 € par mois pour accéder à Netflix, Prime Video, HBO Max et consorts. Ça commence à faire un sacré budget auquel il faut donc ajouter celui des services de streaming audio, d'IA, de presse numérique, les logiciels professionnels…

Tous sont a priori concernés par cette inflation annuelle. Parfois, il n'est pas possible de trouver une alternative, notamment pour les outils de travail. Pour ce qui est des films et des séries en revanche, il en existe plusieurs totalement gratuites. Vous pouvez par exemple vous tourner vers les chaînes de la TNT, les programmes d'Arte, voire YouTube qui propose de nombreux contenus accessibles sans payer. Ça ne remplacera pas tout, mais c'est déjà ça.