Netflix : ce site a trouvé une solution pour contrer la fin du partage et c’est parfaitement légal

A l'heure où les abonnements des ménages se multiplient entre services de streaming, outils en ligne ou plateformes musicales, le budget mensuel alloué au digital peut atteindre des sommets. Fort heureusement, il existe des solutions pour réduire la facture, à commencer par le partage de compte.

17,99 €/mois pour un compte Netflix Premium, 6,99 €/mois pour un compte Amazon Prime (9,99 €/mois en ajoutant le Pass Warner), 8,99 €/mois pour Disney+, 27,99 €/mois pour Canal+… Aujourd'hui, le budget streaming mensuel d'un utilisateur peut atteindre des sommes astronomiques, surtout si l'on veut tout voir.

Et encore, il ne s'agit que de la VOD. Rajoutez à cela les abonnements auprès des plateformes musicales comme Deezer ou Spotify, sans oublier les offres dédiées aux utilitaires comme Office 365, Canva ou la Suite Adobe et vous obtenez un budget digital dépassant allègrement les 100 € par mois.

Un budget digital qui s'envole

De plus, les récentes modifications opérées par les services de streaming pour lutter contre le partage de compte, Netflix en tête, alourdissent davantage les mensualités des ménages. Comme vous le savez, depuis ce 24 mai 2023, le partage de compte sur Netflix est officiellement terminé en France. Désormais, il faudra passer à la caisse pour permettre à un autre utilisateur hors foyer de profiter de votre compte.

Ainsi, il faut ajouter à votre facture mensuelle entre 3,99 € et 5,99 € par personne et selon votre type d'abonnement. Pour vous donner une idée, un abonné à la formule Premium devra payer exactement 29,97 € par mois pour ajouter deux membres supplémentaires (le maximum autorisé) contre 17,99 € auparavant. De quoi donner envie de quitter Netflix assurément.

Ce site français a trouvé la solution

Toutefois, il existe une autre solution pratique et assez méconnue du grand public : la plateforme française Spliiit. Fondée en 2019 par Jonathan Lalinec, Brice Vincent et Guillaume Lochard, le service a un objectif très simple : permettre aux particuliers de partager ses abonnements de services tout en faisant des économies.

“L'idée avec Spliiit a été de transposer le modèle du covoiturage popularisé par des services comme BlaBlaCar sur tous les abonnements digitaux multicompte et multi-utilisateurs“, explique Guillaume Lochard, chief Operating et co-fondateur de la plateforme, à Phonandroid lors d'un entretien.

Partager son compte streaming/logiciel pour faire des économies

En 2023, ce type de service propose pas moins de 230 services référencés en Europe et un peu partout dans le monde. Ainsi, on retrouve de nombreux services de VOD comme Netflix, Disney+, Amazon Prime Video ou Canal+, mais aussi des abonnements liés à la musique, à la sécurité informatique, aux jeux vidéo, des logiciels utilitaires, du e-commerce ou encore du bien-être et des services de stockage dans le cloud.

Aujourd'hui, Spliiit compte 800 000 inscrits et plus de 142 000 abonnements actifs. D'après les dires de Guillaume Lochard, partager ses abonnements de streaming, d'audio et de jeu vidéo permet de réaliser en moyenne 300 € d'économie par an (voire jusqu'à 600 € pour les gros consommateurs).

Partager comme titulaire ou devenir co-abonné

Mais comment cela fonctionne ? C'est très simple en réalité. Deux options s'offrent à vous : soit vous décidez de partager votre compte avec d'autres utilisateurs de la plateforme (ou auprès de votre entourage) ou de devenir co-abonné du compte d'un utilisateur. Attention toutefois, selon le service choisi, la méthode diffère en tant que titulaire. Ainsi, on pourra soit :

rattacher un compte déjà existant à un autre utilisateur sur les services qui l'autorisent (comme Amazon Prime ou Spotify)

Partager son mot de passe de connexion avec les souscripteurs supplémentaires

Concernant le second point, partager son mot de passe avec un utilisateur peut susciter quelques inquiétudes légitimes. Voilà pourquoi Spliiit a instauré un indice de confiance qui témoigne de la fiabilité, du sérieux et de la solvabilité d'un utilisateur via un score fixé entre 0 et 100.

L'interface du service a le mérite d'être claire et totalement transparente. D'emblée, on sait combien on va économiser en partageant son compte, et combien on va payer en choisissant de s'abonner au compte d'un utilisateur.

Un exemple pour un compte Netflix Premium

Prenons un exemple. Comme dit plus haut, un compte Netflix Premium revient aujourd'hui à 29,97 € par mois après avoir ajouté deux membres supplémentaires. Toutefois, en choisissant de proposer ses emplacements via cette plateforme, vous pourrez récupérer 19,98 € par mois, ce qui représente une belle économie sur l'année de 239,76 € !

Pour les co-abonnés, cela revient à payer un abonnement Premium à 10,84 € seulement. Précisons par ailleurs que chaque membre disposera de son propre identifiant personnel et profil pour accéder à Netflix.

Comme l'explique Guillaume Lochard, la plateforme prélève une commission de 5% du montant mensuel à laquelle s'ajoutent 35 centimes (aucun frais en partage privé). Ce prélèvement permet selon ses dires “d'assurer une équité entre le propriétaire du compte et le souscripteur” et surtout d'empêcher le titulaire d'un compte de faire du bénéfice.

Chaque mois, on reçoit les sommes gagnées sur sa cagnotte. Libre à vous ensuite de récupérer l'argent sur votre compte via un virement bancaire ou bien de le capitaliser pour s'abonner à d'autres services. Point important, en tant que propriétaire d'un compte, vous devrez poser un préavis de 30 jours avant de supprimer votre offre. Une condition sine qua num pour laisser le temps aux souscripteurs de trouver une solution de secours. En tant que co-abonné en revanche, vous êtes libre de résilier votre abonnement quand bon vous semble.

Attention toutefois, tout n'est pas rose dans le monde du partage, notamment avec certaines offres estampillées “Famille”. A l'image de Spotify Famille ou iCloud Famille, ces formules autorisent une seule modification des utilisateurs par an. En d'autres termes, si le titulaire d'un compte décide d'interrompre son abonnement, les souscripteurs ne pourront pas rejoindre d'autres comptes partagés dans l'immédiat. Pour résumer, il vaut mieux dans ces cas spécifiques être propriétaire du compte pour éviter ce genre de désagréments.

A lire également : Netflix – des identifiants piratés en vente sur Internet permettent déjà de contourner la fin du partage de compte

Un outil de lutte contre le piratage

Selon Guillaume Lochard, près de 37 % des clients de Spliiit affirment qu'ils se passeraient de certains services sans la plateforme. 29% estiment quant à eux qu'ils accéderaient à ces contenus et services de manière illicite sans la plateforme. Elle se présente en réalité comme une solution anti-piratage, une qualité d'ailleurs reconnue par l'ARCOM.

Quant aux éditeurs et services, ils ont fini par comprendre l'intérêt d'un tel système. Pour cause, Spliiit affiche un taux de résiliation extrêmement faible, de l'ordre de 1% par mois contre 6 à 7 % en moyenne sur les plateformes. Logique : en partageant leur compte, les propriétaires réalisent des économies, ce qui les incite à conserver leur abonnement.