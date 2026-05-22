Ces lunettes pensées pour OnlyFans règlent le plus grand défaut des Ray-Ban Meta

On les connaît surtout pour leur compatibilité avec OnlyFans. Mais les lunettes Mentra Live viennent de s'attaquer au talon d'Achille des Ray-Ban Meta. Leur PDG a publié une démonstration qui montre l'appareil analyser son environnement sans la moindre connexion internet.

lunettes connectees mentra

Les lunettes connectées s'imposent peu à peu comme le prochain grand accessoire tech. Meta domine ce marché grâce à ses Ray-Ban, mais la concurrence s'accélère fortement. Samsung et Google ont récemment annoncé leurs premières paires, prévues pour l'automne 2026. Face à cette effervescence, de nouvelles marques tentent leur chance avec des approches très différentes, parfois surprenantes.

Les Ray-Ban Meta restent la référence du secteur. La marque multiplie les nouveautés pour les maintenir à ce rang, dont une récente déclinaison en verres correcteurs. Ces lunettes permettent notamment d'analyser son environnement grâce à la vision par IA. Mais elles partagent un point faible avec la plupart de leurs concurrentes. Le traitement de ces requêtes passe obligatoirement par les serveurs cloud de la firme. C'est précisément ce verrou que les lunettes Mentra Live viennent de lever.

Les lunettes connectées Mentra Live n'ont plus besoin d'internet pour identifier ce qu'elles filment

Les Mentra Live disposent désormais d'un nouveau kit de développement Bluetooth, ou SDK. Cayden Pierce, PDG de Mentra, a publié une vidéo de démonstration sur X. Il coupe en direct le Wi-Fi et la 5G, puis lance une requête de vision par IA. Les lunettes identifient la couleur d'une canette sans aucune connexion. Ce traitement repose sur un modèle d'intelligence artificielle qui fonctionne directement sur le téléphone. L'ancien système envoyait les données des lunettes vers son cloud, puis les renvoyait vers l'application. Désormais, tout se passe en local.

Ce fonctionnement hors ligne répond à deux problèmes majeurs des lunettes connectées classiques. La dépendance au réseau, d'abord. Une connexion mobile instable suffit à rendre la fonction inutilisable. La confidentialité, ensuite. Envoyer des images de son environnement à un serveur distant soulève des questions légitimes sur la gestion des données. À titre de comparaison, les Ray-Ban Meta utilisent toujours leur propre cloud pour ces mêmes requêtes. Reste à savoir si les développeurs adopteront ce nouveau SDK, et si d'autres fabricants s'inspireront de cette approche.


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