« Nous disons adieu à l’application Sora » : OpenAI va bientôt fermer son célèbre générateur de vidéos IA

Sora est la plateforme autonome de génération de vidéos par IA d’OpenAI. Lancée à la fin de l’année 2024, elle a suscité un véritable engouement, mais la maison-mère de ChatGPT vient d’annoncer sa fermeture prochaine. Voici ce que l’on en sait.

Au début du mois, un rapport indiquait qu’OpenAI envisageait de déployer Sora, son application autonome de génération de vidéos IA, au sein de ChatGPT. Puis, il y a quelques jours, des lignes repérées dans le code de l’application confirmaient cette indiscrétion. L’objectif ? Démocratiser – relativement du moins – l’accès à l’outil et éviter aux utilisateurs d’avoir à jongler entre plusieurs applications.

Selon les premières indiscrétions, cette intégration de Sora à ChatGPT ne remettait pas en question l’existence de la plateforme en tant que produit autonome. Mais OpenAI vient d’infirmer ces propos dans une publication postée sur le compte X (ex-Twitter) de Sora.

Sora en tant que produit autonome, ce sera bientôt fini

Alors même que son déploiement global n’est pas encore achevé, Sora va bientôt disparaître. Aucun doute sur cette information : c’est le géant de l’IA lui-même qui vient de le confirmer. Cette annonce fait, en effet, suite à une fuite d’information parue dans le Wall Street Journal et relayé par Ars Technica. La source dévoilait l’objet d’une réunion générale chez OpenAI : l’entreprise aurait décidé de se recentrer sur les usages commerciaux et la productivité « plutôt que de se laisser distraire ».

Dans sa publication X, OpenAI déclare solennellement : « Nous disons adieu à l'application Sora. » La firme en profite pour remercier la communauté qui s’est forgée autour de Sora et précise qu’elle donnera davantage de détails « prochainement, notamment sur le calendrier de développement de l'application et de l'API, ainsi que sur les modalités de sauvegarde de votre travail. »

We’re saying goodbye to the Sora app. To everyone who created with Sora, shared it, and built community around it: thank you. What you made with Sora mattered, and we know this news is disappointing. We’ll share more soon, including timelines for the app and API and details on… — Sora (@soraofficialapp) March 24, 2026



Le terme « application » étant précisé, on peut supposer que cette décision ne remet pas en cause les rumeurs d'intégration de Sora au sein de ChatGPT. Si OpenAI n'a pas détaillé dans son post les raisons exactes de cet abandon, il se peut que l'absorption de la technologie par le chatbot vise à rationaliser les coûts, l’entreprise dépensant énormément – et à perte – pour maintenir la plateforme.

Ce revirement survient alors que la maison-mère de ChatGPT avait noué un partenariat avec Disney au détriment de Google Gemini. On ne sait pas encore comment évoluera leur collaboration à la suite de cette annonce. Mais si Sora est intégré au chatbot IA d’OpenAI, peut-être se poursuivra-t-elle.

Au-delà de la question des coûts de maintien, ce « recentrage » est probablement lié au contexte ultra-concurrentiel, Sora n’étant pas le seul générateur de vidéo IA. Google a développé l’impressionnant Veo 3, sur lequel s’appuient ses modèles de monde Genie, ByteDance a lancé SeeDance 2.0 et Meta entendait concurrencer Sora avec une application Vibes 100 % IA.