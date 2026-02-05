L’excellent Samsung Galaxy S25 est 400 € moins cher grâce à ces 3 offres cumulables !

Les promotions des soldes sont maintenant terminées, mais Carrefour a décidé de jouer les prolongations avec une offre irrésistible sur le Galaxy S25. Normalement en vente à 899 €, vous pouvez vous offrir le smartphone de Samsung à 499,20 € seulement ! On vous explique comment avoir ce prix ultra canon !

Sorti l’année dernière, le Galaxy S25 est toujours en vente à 902,05 € sur le site officiel de Samsung. Vous souhaitez vous offrir le smartphone haut de gamme, mais son prix vous freine ? Cette offre est faite pour vous !

Carrefour affiche actuellement le Samsung Galaxy S25 à 749 €, soit 150 € moins cher. Mais ça n’est pas tout ! Les membres du Club Carrefour ont en plus 20% crédités sur votre cagnotte, soit 149,80€. Vous n’avez pas encore la carte de fidélité ? Pas d’inquiétude, elle est gratuite et vous pouvez directement la créer en ligne. Vous obtenez ains le smartphone à 599,20 €. Et du 04 février au 10 mars, Samsung vous rembourse 100 € sur l’achat de votre Galaxy S25 (voir les conditions ici). Au final, il vous revient à 499,20 € ! C’est tout simplement du jamais vu !

Samsung Galaxy S25 : offre-vous le smartphone premium à prix sacrifié en cumulant ces 3 offres !

Pouvoir s’offrir un smartphone récent haut de gamme à prix cassé est rare, alors quand le Samsung Galaxy S25 chute à seulement 499,20 €, il ne faut pas hésiter longtemps !

Sous le capot, il embarque un processeur 8 coeurs Qualcomm Snapdragon 8 Elite gravé en 3 nm et cadencé à 4.47 GHz. Il est également doté de 12 Go de RAM et d’un espace de stockage de 128 Go. Cette configuration en fait un smartphone performant, capable de supporter les dernières innovations en matière d’intelligence artificielle.

La qualité des photos est également au rendez-vous puisqu’en plus du capteur selfie 12 MP, ce modèle est équipé d’un module triple capteur à l’arrière, à savoir un capteur principal 50 MP avec stabilisation optique accompagné d’un ‘ultra grand-angle 12 MP et d’un téléobjectif 10 MP avec zoom optique x3.

Enfin, grâce à son magnifique écran AMOLED de 6,2 pouces en Full HD+ (2340 x 1080 pixels), vous pourrez apprécier vos contenus dans les meilleures conditions. Le taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz vous offre des images ultra fluides, ce qui est important lorsque vous regardez des vidéos ou faites du gaming par exemple. Et grâce à la batterie de 4 000 mAh, vous profitez d’une grosse autonomie de deux journées en usage standard.