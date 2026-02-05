L’excellent Samsung Galaxy S25 est 400 € moins cher grâce à ces 3 offres cumulables !

Les promotions des soldes sont maintenant terminées, mais Carrefour a décidé de jouer les prolongations avec une offre irrésistible sur le Galaxy S25. Normalement en vente à 899 €, vous pouvez vous offrir le smartphone de Samsung à 499,20 € seulement ! On vous explique comment avoir ce prix ultra canon !

Samsung Galaxy S25

Sorti l’année dernière, le Galaxy S25 est toujours en vente à 902,05 € sur le site officiel de Samsung. Vous souhaitez vous offrir le smartphone haut de gamme, mais son prix vous freine ? Cette offre est faite pour vous !

Carrefour affiche actuellement le Samsung Galaxy S25 à 749 €, soit 150 € moins cher. Mais ça n’est pas tout ! Les membres du Club Carrefour ont en plus 20% crédités sur votre cagnotte, soit 149,80€. Vous n’avez pas encore la carte de fidélité ? Pas d’inquiétude, elle est gratuite et vous pouvez directement la créer en ligne. Vous obtenez ains le smartphone à 599,20 €. Et du  04 février au 10 mars, Samsung vous rembourse 100 € sur l’achat de votre Galaxy S25 (voir les conditions ici). Au final, il vous revient à 499,20 € ! C’est tout simplement du jamais vu !

Samsung Galaxy S25 : offre-vous le smartphone premium à prix sacrifié en cumulant ces 3 offres !

Pouvoir s’offrir un smartphone récent haut de gamme à prix cassé est rare, alors quand le Samsung Galaxy S25 chute à seulement 499,20 €, il ne faut pas hésiter longtemps !

Sous le capot, il embarque un processeur 8 coeurs Qualcomm Snapdragon 8 Elite gravé en 3 nm et cadencé à 4.47 GHz. Il est également doté de 12 Go de RAM et d’un espace de stockage de 128 Go. Cette configuration en fait un smartphone performant, capable de supporter les dernières innovations en matière d’intelligence artificielle.

La qualité des photos est également au rendez-vous puisqu’en plus du capteur selfie 12 MP, ce modèle est équipé d’un module triple capteur à l’arrière, à savoir un capteur principal 50 MP avec stabilisation optique accompagné d’un ‘ultra grand-angle 12 MP et d’un téléobjectif 10 MP avec zoom optique x3.

Enfin, grâce à son magnifique écran AMOLED de 6,2 pouces en Full HD+ (2340 x 1080 pixels), vous pourrez apprécier vos contenus dans les meilleures conditions. Le taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz vous offre des images ultra fluides, ce qui est important lorsque vous regardez des vidéos ou faites du gaming par exemple. Et grâce à la batterie de 4 000 mAh, vous profitez d’une grosse autonomie de deux journées en usage standard.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

La matière noire est-elle encore insaisissable ? Cette particule « impossible » venue de l’espace en serait la clé

Les scientifiques ont détecté en 2023 une particule « impossible ». Sa charge énergétique est si extrême qu’elle bouleverse les modèles établis. Pour tenter de l’expliquer, les chercheurs avancent une hypothèse ambitieuse….

Orange TV accueille de nouvelles chaînes et ça devrait ravir les amateurs de sport

Orange TV change sa numérotation et en profite pour intégrer de nouvelles chaînes dans son offre. Les suiveurs de la Ligue 1 ou des JO d’hiver sont particulièrement bien servis. …

TV

Spotify s’attaque à Amazon avec un pari étonnant

Spotify ne se contente plus de la musique et des podcasts. La plateforme prépare une incursion surprenante sur un terrain que l’on pensait réservé à Amazon. Spotify a démarré l’année…

Pourquoi l’écran de l’iPhone Fold pourrait être plus résistant et durable que celui des smartphones pliables de Samsung

L’iPhone Fold pourrait être équipé d’un film d’écran plus performant que ce que propose Samsung avec ses propres smartphones pliables. Mais un tel composant a aussi un coût plus élevé. …

Google Photos : grâce à ce raccourci, fini la galère pour retrouver les photos stockées sur votre smartphone

Si retrouver les photos et vidéos sauvegardées directement sur votre téléphone s’apparente à un parcours du combattant, ce nouveau raccourci au sein de Google Photos devrait vous faciliter la vie….

Xiaomi : cet objectif externe révolutionnaire pourrait bientôt transformer votre smartphone en appareil photo pro

Les smartphones Xiaomi figurent parmi les meilleurs photophones du marché actuellement. Et la marque chinoise pourrait bientôt mettre la barre encore plus haut. Non pas avec un nouveau smartphone ou…

Cette mise à jour fausse l’affichage de batterie sur la Galaxy Watch 5 Pro

La dernière mise à jour pour montres connectées Samsung ne se passe pas sans accroc. Sur la Galaxy Watch 5 Pro, l’indicateur de batterie devient imprécis. Un simple rechargement peut…

La Steam Machine fera tourner les jeux en 4K à 60 fps, promet Valve

Grâce à l’aide de la technologie FSR, Valve assure que la Steam Machine sera capable de faire tourner la plupart des jeux en 4K à 60 fps, et avec ray…

Forza Horizon 6 : grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez reprendre votre partie sur n’importe quelle machine

Le prochain Forza Horizon continue son tour de piste en faisant annonce sur annonce. Et la dernière en date risque de beaucoup plaire aux joueurs qui n’arrivent pas à se…

Bon plan TV QLED 4K : Amazon brade cette TCL de 65 pouces à moins de 450 €

Besoin d’une TV QLED pas chère ? La TCL T8C de 65 pouces est à un prix très intéressant à la veille des JO d’hiver de 2026. Au lieu de…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.