Les voitures électriques sont plus sûres que les thermiques en Europe, c’est officiel

Les derniers chiffres d'Euro NCAP sont clairs : les voitures électriques font mieux que leurs homologues thermiques lors des crash tests. Et ce à tous les niveaux mesurés par l’organisme.

Une voiture ne se résume pas à la vitesse qu'elle peut atteindre, son temps d'accélération ou encore aux options qu'elle peut proposer à son conducteur et ses occupants. L'un des aspects primordiaux que tous les fabricants doivent avoir en tête est la sécurité. Pas seulement celles des personnes dans le véhicule d'ailleurs. Les piétons, cyclistes et autres doivent également être pris en compte. C'est pourquoi les nouveaux modèles passent par une série de tests permettant de mesurer à quel point elles peuvent être considérées comme “sûres” sur différents aspects.

En Europe, c'est Euro NCAP qui est considéré comme l’organisme de référence en la matière. Les résultats de ses crash tests sont toujours attendus, aussi bien par les constructeurs que les usagers. L'année 2025 étant terminée, c'est l'occasion de faire le bilan des plus de 100 véhicules testés. Le constat est sans appel : les modèles électriques s'en sont mieux sortis que leurs équivalents thermiques. À tous les niveaux.

Pour plus de sureté, mieux vaut rouler en électrique

Euro NCAP divise ses tests en 5 grandes catégories. Sur 2025, la première place dans chacune d'entre elles revient à une voiture électrique. La Mercedes-Benz CLA se paye le luxe de remporter le prix de la voiture la plus sûre au global, et celui de la meilleure petite voiture familiale. C'est la Tesla Model 3 qui est en tête sur la voiture familiale grand format. Vient ensuite la Mini Cooper E pour celles et ceux qui cherchent une citadine, ou la Smart #5 côté SUV.

Enfin, la Polestar 3 prend la première place dans la catégorie des voitures d'entreprises les plus sûres du marché. Sa version SUV obtient par exemple un score de 90 % pour la protection des occupants adultes, 93 % pour les enfants ou encore 79 % pour les piétons. Tous les résultats détaillés ainsi que le classement sont disponibles sur le site d'Euro NCAP.