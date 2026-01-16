Quelle voiture est la championne de la sécurité ? Ce modèle vole la vedette aux Tesla

En voiture, on ne plaisante pas avec la sécurité. Euro NCAP a dévoilé son palmarès des modèles les plus sûrs par catégorie.

Euro NCAP a rendu son verdict. Le programme d'évaluation de la sécurité passive des voitures neuves, référence en la matière en Europe, a publié son classement des véhicules neufs les plus sûrs en 2025. Et c'est la Mercedes-Benz CLA qui sort grande gagnante des tests réalisés par l'organisme.

La voiture remporte deux catégories : celle de la meilleure voiture performante et celle de la meilleure petite voiture familiale. “La nouvelle CLA a impressionné les juges par ses performances quasi parfaites en matière de protection des adultes et par son score exceptionnel pour la sécurité des usagers vulnérables de la route, grâce à son capot actif perfectionné et à son système de freinage d'urgence automatique (AEB) amélioré. Elle avait déjà dominé la catégorie des petites voitures familiales en 2019”, déclare Euro NCAP.

Tesla très bien placé derrière la Mercedes-Benz CLA

Les Tesla Model 3 et Model Y ne sont pas en reste. La première est désignée meilleure voiture familiale, alors que la seconde s'adjuge le titre de meilleur petit SUV. Les deux brillent notamment par la protection des enfants à bord, obtenant le meilleur score mesuré sur ce point. Euro NCAP souligne aussi les progrès réalisés par Tesla sur le système d'aide à la conduite Safety Assist.

La MINI Cooper E 100 % électrique remporte la catégorie de la meilleure citadine et supermini. “Malgré ses dimensions compactes, elle a obtenu d'excellents résultats aux tests de collision structurelle, ce qui en fait le modèle le plus sûr de son segment”, affirme le rapport. La smart #5 ne repart pas bredouille non plus. Pourtant novice sur ce type de format, la marque se distingue avec le meilleur grand SUV de 2025. “La nouvelle smart #5, plus spacieuse, a impressionné les experts d'Euro NCAP avec un excellent score de cinq étoiles, prouvant ainsi que l'évolution de la marque vers des segments plus grands ne s'est pas faite au détriment de la protection des occupants”, se satisfait Euro NCAP.

Enfin, la Polestar 3 sort du lot comme meilleure voiture Executive (grande routière ou segment E en français). Son intégrité structurelle, son excellent score de protection des enfants et sa panoplie de technologies d'aide à la conduite de nouvelle génération ont séduit les experts.