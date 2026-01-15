Les Tesla Model 3 et Model Y ont tout cassé lors des tests de sécurité Euro NCAP

Les Tesla Model 3 et Model Y viennent d’être évaluées par l’organisme Euro NCAP. Ce test de sécurité compte parmi les plus exigeants en Europe. Les deux véhicules électriques y ont tout cassé.

La sécurité est devenue un critère central dans le choix d’une voiture, surtout électrique. Les constructeurs multiplient les aides et les protections pour rassurer les conducteurs. Tesla fait partie des marques qui ont placé cet aspect au cœur de leurs modèles. Le Model Y, que nous avons essayé dans sa version propulsion fin 2025, SUV compact du constructeur, mise sur l’espace, la technologie et une conception récente. La Model 3, de son côté, reste la berline la plus accessible jamais proposée par le constructeur en Europe.

Les Model 3 et Model Y viennent de passer par l’un des examens les plus stricts du continent. Euro NCAP est un organisme indépendant chargé d’évaluer la sécurité des voitures neuves. Les tests prennent en compte les chocs frontaux et latéraux. Ils analysent aussi la protection des enfants, des piétons et l’efficacité des aides à la conduite. Seuls les modèles obtenant cinq étoiles peuvent prétendre aux meilleures distinctions annuelles.

Les Tesla Model 3 et Model Y décrochent le titre “Meilleur de la Classe” d’Euro NCAP en 2025

Pour l’édition 2025, Euro NCAP a désigné la Model 3 comme la berline familiale la plus sûre de l’année. Le véhicule s’est distingué par son excellent niveau de protection des enfants. Les systèmes d’assistance à la conduite ont aussi obtenu un score très élevé. Ces résultats reposent uniquement sur l’équipement de série. Aucun ajout optionnel n’est pris en compte lors de l’évaluation.

Le Model Y a, lui, été sacré SUV compact le plus sûr de l’année. Euro NCAP souligne ses performances globales et la cohérence de ses dispositifs de sécurité. Le SUV affiche des résultats solides dans toutes les catégories évaluées. Tesla précise que cette approche vise à protéger tous les occupants, quelle que soit leur place à bord. Avec cette double récompense, le constructeur obtient à nouveau une reconnaissance majeure en Europe.

Tous les modèles Tesla vendus sur le continent ont déjà reçu au moins une distinction “Best in Class” (Meilleur de la Classe). Ces résultats renforcent la position du Model Y et de la Model 3 face à une concurrence électrique toujours plus nombreuse.