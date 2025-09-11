N’achetez surtout pas cette voiture hybride ! Les derniers crash-tests font froid dans le dos

Cette voiture hybride chinoise très attendue vient de passer sur les bancs d'essai du célèbre centre Euro NCAP. Malgré une bonne note globale, l'agence indépendante met en garde les futurs acheteurs à cause d'un défaut de sécurité majeur.

Il s'agit d'un passage obligé pour chaque nouvelle voiture destinée à la vente sur le marché européen : les fameux crash-tests Euro NCAP. Depuis sa création en 1997, la mission de cet organisme indépendant est de tester les sécurités passives des véhicules avant leur mise en circulation.

Depuis de nombreuses années donc, obtenir une bonne note Euro NCAP est un objectif primordial pour les constructeurs. Pour cause, elle permet de mettre en avant la sécurité de leurs voitures… Tout en s'octroyant un solide argument de vente. Voilà pourquoi tout le monde espère repartir avec la note maximale, à savoir 5 étoiles.

Au global, les mauvaises notes sont plutôt rares. Ces dernières années, les mauvais élèves ont surtout été sanctionnés pour des défauts au niveau des aides à la conduite, des technologies aujourd'hui omniprésentes dans les voitures récentes. C'est par exemple le cas de la Renault R5 e-Tech, qui affichait un score de 68 % seulement au niveau des ADAS lors de son passage.

Cette voiture hybride affiche un défaut historique

Comme l'a démontré le classement des notes attribuées par Euro NCAP en 2024, les voitures chinoises ont plutôt tendance à briller. Elles ont d'ailleurs continué à le faire en 2025. C'est simple, sur les 18 modèles ayant décroché les fameuses 5 étoiles cette année, 13 sont assemblés dans l'Empire du Milieu. On retrouve parmi elles la Model 3 de Tesla, la Polestar 3 , mais aussi des modèles de Geely, Zeekr, Omoda ou encore Voyah.

On était donc curieux de connaître le verdict de l'agence concernant la MG3, la dernière citadine full hybride de la marque chinoise. Et autant dire qu'elle s'est distinguée… Mais pas pour les bonnes raisons. Malgré une note totale de 4 étoiles (un résultat honnête compte tenu du rapport qualité-prix du véhicule), la voiture a suscité de vives inquiétudes chez Euro NCAP sur un point bien précis. Lors des différentes tests de collision réalisés, les experts de l'organisme ont découvert un défaut de sécurité majeur.

Le mécanisme du siège conducteur en cause

Dans un communiqué de presse officiel, l'institution est d'ailleurs revenue en détail sur sa découverte. Lors du crash-test frontal décalé, les ingénieurs d'Euro NCAP ont constaté une défaillance grave du mécanisme de verrouillage du siège conducteur. Du jamais vu depuis la création de l'agence en 1997 !

Concrètement, ce problème a provoqué une torsion du siège conducteur à mi-course lors de l'impact. Résultat, la jambe droite du mannequin a été broyée lors du choc. “Cette défaillance du siège a également empêché MG de démontrer l'efficacité de la protection des genoux et des fémurs des occupants de différentes tailles ou de positions assises”, peut-on lire dans le CP d'Euro NCAP.

Mais ce n'est pas tout. Ce dysfonctionnement a eu d'autres conséquences graves. En effet, la tête du mannequin conducteur a dépassé l'airbag et a donc tapé directement dans le volant. Ce qui a valu à la MG 3 un déclassement au niveau de la protection de la tête. “Ces résultats montrent comment des défaillances de composants apparemment mineures peuvent avoir un effet multiplicateur significatif sur le risque de blessures, en particulier dans les petits véhicules”, affirme l'agence.

Euro NCAP déconseille d'acheter la MG 3

Vous en conviendrez, il s'agit mine de rien de défaillances plutôt inquiétantes. Face aux risques éventuels pour les futurs acheteurs, Euro NCAP a choisi d'adopter une position inédite : déconseiller l'achat de la MG3 ! Aled Williams, directeur du programme Euro NCAP, recommande ainsi aux consommateurs de privilégier d'autres véhicules.

“Il est inquiétant de trouver en 2025 une voiture présentant une faiblesse fondamentale au niveau du mécanisme de verrouillage des sièges, un élément essentiel du système de retenue des occupants”, reconnaît le responsable.

Il ajoute que ce défaut a été signalé au constructeur, mais aussi aux autorités compétentes dans l'éventualité d'un futur rappel des voitures déjà en circulation.

Dans la foulée, MG a confirmé qu'elle avait commencé à apporter les modifications adéquates sur le siège conducteur dès le mois d'août 2025. Les travaux sur l'airbag doivent débuter quant à eux en octobre. Reste que ces retouches ne seront pas apportées aux voitures déjà sur les routes… Euro NCAP a déjà annoncé qu'il comptait vérifier l'efficacité de ces changements et exiger un rappel si besoin. Une très mauvaise pub donc pour la marque, qui pour rappel arborait durant des années le slogan “Safety Fast”.

Source : Euro NCAP