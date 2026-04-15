Apple Plans va afficher de la publicité avec la mise à jour iOS 26.5

Apple avait confirmé l'intégration de la publicité à son application Plans, on sait désormais qu'elle va arriver avec la prochaine mise à jour, iOS 26.5.

apple plans pub
Crédit : Apple

Il y a quelques semaines, Apple officialisait l'arrivée des publicités et recommandations sponsorisées au sein de son application Plans. Comme sur Google Maps, des entreprises, restaurants ou musées pourront payer pour être mis en avant par Apple Plans. La firme californienne n'avait pas précisé exactement quand la pub allait débarquer sur son service, se contentant d'évoquer un lancement pour l'été. Il semble que ce soit pour très bientôt.

La bêta 2 d'iOS 26.5 est disponible depuis peu, et un message apparaît désormais à l'ouverture d'Apple Plans, rapporte 9To5Mac. “Plans peut afficher des publicités locales en fonction de votre position approximative, de vos termes de recherche actuels ou de la vue de la carte pendant votre recherche. Pour préserver votre confidentialité, les informations publicitaires ne sont pas liées à votre compte Apple”, est-il indiqué.

La publicité dans Apple Plans dès iOS 26.5 ?

Si la publicité est liée à la version stable d'iOS 26.5, ce n'est plus qu'une question de semaines avant qu'elle ne soit déployée. iOS 26.5 sera disponible avant la tenue de la WWDC 2026, annoncée pour le 8 juin 2026, sans doute aux alentours de la mi-mai. Après cette date, Apple se tournera exclusivement vers le développement d'iOS 27.

L'utilisateur ne peut bien sûr pas désactiver la publicité dans Plans. Celle-ci s'affiche à deux endroits : dans l'en-tête des résultats de recherche et dans un nouvel espace “Lieux suggérés”, qui est affiché pendant qu'on effectue une recherche, même si l'on a encore rien écrit, juste après avoir appuyé sur la barre de recherche. Dans un premier temps, Apple Plans ne proposera de la publicité qu'aux États-Unis et au Canada. Mais on peut être sûr que cette pratique arrivera chez nous tôt ou tard.

Heureusement, iOS 26.5 apporte aussi des améliorations au système. L’activation par défaut du chiffrement de bout en bout pour les messages RCS devrait en faire partie, tout comme le jumelage simplifié des produits Magic d’Apple (Keyboard, Trackpad, Mouse). Dans les pays de l'UE, on attend aussi la prise en charge des activités en direct par les appareils connectés tiers et le couplage rapide avec les accessoires audio tiers.


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