Les utilisateurs d’iPhone dépensent 2 fois plus d’argent en abonnements que ceux sur Android

Une nouvelle étude vient de démontrer que les utilisateurs de l'App Store sur iPhone dépensent plus de deux fois plus d'argent pour les services d'abonnement que les utilisateurs de Google Play sur Android.

Les utilisateurs d’iPhone et iPad semblent particulièrement aimer les abonnements, comme le rapporte la nouvelle étude de Sensor Tower. En effet, le média annonce que les abonnements des 100 applications les plus populaires ont généré 13,5 milliards de dollars de revenus en 2021 sur l’App Store, tandis que les abonnements sur le Google Play Store n’ont généré « que » 4,8 milliards de dollars.

Pourtant, il semblerait que Google Play a connu une croissance nettement plus importante que son concurrent sur iOS, puisque le magasin d’application a vu les dépenses des utilisateurs augmenter de 78 % depuis 2020. Les dépenses de l'App Store ont connu une augmentation de 31 % d'une année sur l'autre, passant de 10,3 milliards de dollars. Nous avions également appris que l’App Store avait généré 75 milliards d’euros de revenus en 2021, deux fois plus que le Play Store.

Quels sont les abonnements préférés des utilisateurs sur iOS et Android ?

Sensor Tower a dévoilé les applications sur lesquelles les utilisateurs dépensent le plus d’argent en abonnements. Au niveau mondial, on trouve YouTube à la première place, avec 1,2 milliard de revenus en 2021 grâce à YouTube Premium. L’application de vidéo de Google est suivie de Tinder, l’application de rencontre, ainsi que de Piccoma, un service d’abonnement de Webtoon japonais.

Sur l’App Store, les abonnements qui ont généré le plus de dépenses proviennent de YouTube, Tinder et Tencent Video, une application de streaming chinoise principalement utilisée en Asie. Sur Android, on retrouve à la première place Google One avec son abonnement pour le stockage dans le cloud, ainsi que Piccoma et Disney+ en troisième position.

Il semblerait que les utilisateurs du monde entier voient chaque année leurs dépenses en abonnements augmenter. Tower Sensor note par exemple que les 100 premières applications non ludiques par abonnement ont vu leurs recettes augmenter de 41 % d'une année sur l'autre, passant de 13 à 18,3 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Cette augmentation est notamment due à la hausse des tarifs de certaines plateformes. Netflix a par exemple récemment augmenté les prix de ses abonnements, et Disney+ réfléchit lui aussi à faire bondir les tarifs en 2022.

Source : Sensor Tower