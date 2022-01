Netflix augmente encore ses prix aux USA, bientôt en France ?

Le rythme d'augmentation des prix de l'abonnement Netflix continue de s'accélérer. Aux États-Unis, il va falloir débourser 20 dollars par mois pour le forfait premium, le seul compatible avec l'affichage de la qualité 4K.

Alors que la dernière hausse tarifaire ne datait que d'octobre 2020, Netflix annonce une nouvelle augmentation du prix de ses abonnements aux États-Unis et au Canada. Le forfait basic, le moins cher, est désormais commercialisé à 9,99 dollars aux USA (contre 8,99 dollars avant). La formule standard passe de 13,99 à 15,49 dollars, alors qu'il faut débourser deux dollars de plus pour l'abonnement premium, qui atteint maintenant 19,99 dollars.

On peut anticiper une future hausse de prix de Netflix en France

La plateforme de streaming vidéo la plus populaire du monde se rapproche ainsi de deux seuils psychologiques importants dans l'esprit du consommateur : celui des 10 dollars pour le forfait le plus abordable (qui n'offre même pas la HD et le visionnage simultané sur un unique écran) et celui des 20 dollars pour le plus coûteux (obligatoire pour bénéficier de la 4K et pour disposer d'une utilisation sur quatre appareils en même temps). Netflix avait déjà augmenté ses tarifs outre-Atlantique en 2020, 2019, 2017 et 2015.

La hausse de prix s'applique dès maintenant pour les nouveaux clients, et sera effective de manière graduelle pour ceux qui sont déjà abonnés. Ils seront avertis par mail 30 jours avant la mise en place de la nouvelle politique tarifaire.

En France, Netflix n'a encore communiqué aucune évolution des tarifs. Il faut dire qu'une hausse des prix de Netflix a déjà été opérée dans l'hexagone il y a seulement quelques mois. Mais on peut s'attendre à ce que le service de SVOD s'attaque de nouveau à l'Europe sous peu, les augmentations ayant cours aux États-Unis arrivant toujours chez nous un peu plus tard. Pour les Américains, cette hausse de prix de janvier 2022 intervient environ 15 mois après la dernière. Si la même stratégie est étendue à la France, il faut s'attendre à une mauvaise nouvelle aux environs de la fin d'année 2022 ou début 2023.

Source : Netflix