L’Europe veut infliger une amende à Apple pour avoir bloqué Spotify sur l’App Store

Apple va recevoir une nouvelle amende de la part de la Commission européenne. Les faits qui lui sont reprochés : avoir bloqué les concurrents d’Apple Music sur l’App Store, notamment Spotify. L’amende sera officialisée par la Commission en 2024 et sera assortie d’une série d’obligation, notamment l’ouverture de la boutique applicative à d’autres moyens de paiement.

Quelle est la véritable révolution apportée par l’iPhone ? Est-ce le produit en lui-même ? En vérité, non. La vraie révolution est arrivée après la sortie du smartphone originel. Et plus précisément le 11 juillet 2008. C’est l’App Store. Son arrivée a créé l’écosystème des applications telles que nous le connaissons aujourd’hui. Grâce à lui, des millions de jobs ont été créés. Et un marché a été créé. Un marché dans lequel se sont engouffrés les développeurs, bien sûr. Mais qui en a profité le plus ? C’est Apple, bien sûr.

Parce que la firme y dicte ses règles. Elle impose Apple Pay comme unique moyen de paiement. Et elle exige de toucher une commission sur chaque paiement effectué. Et, dans les deux cas, qu’il s’agisse d’un achat dans l’App Store ou d’achats intégrés dans les applications. En outre, cette même concurrence n’a pas le droit de promouvoir des moyens alternatifs de paiement. Cela n’a été du gout ni de Netflix, ni de Spotify, ni d’Epic Games (créateur de Fortnite). Cela a évidemment engendré quelques plaintes.

L'Europe annoncera en 2024 le montant de l'amende à l'encontre d'Apple

Il y a quatre ans, Spotify a porté plainte contre Apple auprès de la Commission européenne, affirmant que la firme favorise son propre service de streaming musical par le biais des conditions d’utilisation de l’App Store. En 2021, la Commission européenne reconnaît l’abus de position dominante. En 2022, Apple autorise les développeurs à promouvoir dans leurs applications les moyens de paiement hors de l’App Store. Mais ce n’est suffisant ni pour Spotify ni pour la Commission dont la décision sera publique en début d’année prochaine à en croire l’agence de presse Bloomberg.

Cette dernière affirme que l’Europe devrait infliger une nouvelle amende à Apple pour abus de position dominante sur les conditions d’utilisation de l’App Store. Le montant de cette amende pourrait s’élever jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel de la firme de Cupertino. Soit plusieurs milliards de dollars. Mais ce n’est pas l’amende qui ébranlera le plus Apple : ce sont les obligations qui accompagneront cette amende.

En effet, l’Europe devrait aussi obliger Apple à changer les conditions de l’App Store, que ce soit sur le moyen de paiement ou simplement sur l’obligation de passer par l’App Store pour installer et payer des applications. Ce qui représente un énorme risque, car la division « services », qui inclut l’App Store et Apple Music, est la seconde source de revenus de la firme, derrière la vente d’iPhone. Elle génère près de 20 % du chiffre d’affaires de la firme.

Source : Bloomberg