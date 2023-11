iOS 17.2 : Apple autoriserait enfin l’installation d’applications depuis des boutiques tierces sur ses iPhone

Des indices trouvés dans le code bêta de l'iOS 17.2 suggèrent qu'Apple s'apprête à introduire le sideloading d’applications sur ses appareils fonctionnant sous iOS, marquant ainsi un changement important par rapport à sa politique de longue date.

Dans la version bêta d'iOS 17.2, un framework récemment découvert, appelé “Managed App Distribution”, laisse entrevoir les préparatifs d'Apple pour le sideloading. Initialement considéré comme lié aux solutions de gestion des appareils mobiles (MDM) pour les applications d'entreprise, une analyse plus approfondie du code révèle finalement un objectif plus large.

Cela fait maintenant plusieurs mois que l’on évoque l’arrivée du sideloading sur les iPhone, et il semble désormais qu’Apple va bientôt sauter le pas, mais qu’il n’en fera probablement pas la publicité.

Qu’est-ce que le sideloading d’applications ?

Pour ceux qui ne le savent pas, le Sideloading consiste à installer des applications à partir de sources tierces plutôt qu'à partir de l'App Store officiel, à la manière des APK sur Android. Il s’agit d’un sujet épineux pour Apple, qui a toujours exercé un contrôle strict sur l'écosystème iOS, limitant l'installation d'applications à celles qui ont été approuvées par l'App Store afin de garantir le respect des directives.

D’ailleurs, Apple considère que cette pratique est dangereuse pour ses utilisateurs. Le géant américain recommande ouvertement Android si vous voulez vous adonner à de telles pratiques. Toutefois, le Digital Market Act a contraint Apple à revoir sa position et à adopter une approche plus ouverte.

Les App Store alternatifs devraient arriver dès iOS 17.2

L'API du nouveau framework découvert dans iOS 17.2 comporte un point de terminaison d'extension, permettant à d'autres applications de créer des extensions de ce type. En particulier, un droit non utilisé a été identifié, accordant aux applications tierces la permission d'installer des applications supplémentaires. Cela implique la possibilité pour les développeurs d'établir leurs propres magasins d'applications alternatifs, un changement révolutionnaire dans l'écosystème d'Apple.

L'API intégrée à iOS 17.2 fournit des commandes de base pour le téléchargement, l'installation et la mise à jour d'applications à partir de sources externes. Elle comprend également des contrôles de compatibilité, qui reflètent les fonctionnalités existantes de l'App Store. La découverte d'une fonction de verrouillage régional dans l'API est particulièrement intéressante, car elle suggère la capacité d'Apple à restreindre le téléchargement latéral à des pays spécifiques, conformément aux exigences réglementaires.

Des rapports antérieurs de cette année ont fait allusion aux restrictions d'Apple en matière de fonctionnalités basées sur la localisation, et le verrouillage de la région dans l'API semble s'aligner sur cette approche. Le sideloading pourrait donc potentiellement devenir une exclusivité européenne.

Lire également – iOS 17 : les problèmes de WiFi seront enfin réglés avec la prochaine mise à jour, promet Apple

Apple a encore quelques mois pour se mettre en conformité

Pour rappel, la législation DMA impose à Apple de se mettre en conformité d'ici mars 2024, ce qui a incité l'entreprise à reconnaître les changements anticipés dans son modèle commercial App Store dans un récent formulaire 10-K. Malgré le recours probable d'Apple auprès de l'Union européenne, les éléments contenus dans le code de la version bêta d'iOS 17.2 suggèrent fortement que le téléchargement d’applications tierces depuis d’autres boutiques deviendra bientôt une réalité.

D’autres changements sont aussi attendus dans iOS 17.2, dont notamment la possibilité d’assigner le bouton d’action des iPhone 15 pour un accès rapide à la traduction des langues dans Dynamic Island. iOS 17.2 prévoit aussi la possibilité de filmer des vidéos spatiales qui pourront ensuite être visionnées sur le casque Apple Vision Pro, dont le lancement est prévu début 2024.

On s’attend également à ce qu’Apple fusionne bientôt l'iTunes Movie Store avec l'application Apple TV, et ce changement devrait intervenir dès la prochaine mise à jour. Bien que les utilisateurs puissent déjà acheter des films et des émissions de télévision dans l'application TV, les appareils Apple disposent toujours d'une application iTunes Store dédiée.

Enfin, notons l’arrivée de nouveaux widgets pour les applications Météo et Horloge, la possibilité de collaborer à des listes de lecture avec d'autres abonnés sur Apple Music, mais également l’élargissement de la fonction d'avertissement de contenu sensible d'Apple avec les les affiches de contact dans les applications Contacts et Téléphone, ainsi qu'avec les autocollants dans l'application Messages.