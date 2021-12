L’App Store a généré 75 milliards d’euros de revenus en 2021, deux fois plus que le Play Store

L’année 2021 a été très bonne pour l’App Store. Durant les 12 derniers mois, la boutique d’Apple a récolté pas moins de 75 milliards d’euros. De son côté, le Play Store a réalisé un chiffre d’affaires de 42,5 milliards d’euros, soit deux fois moins. À l’échelle mondiale, c’est TikTok qui remporte la palme de l’application la plus téléchargée.

En 2021, les utilisateurs ont dépensé 133 milliards de dollars, soit environ 118 millions d’euros, pour des applications, selon une étude de Sensor Tower. Ce chiffre est en nette augmentation par rapport à l’année dernière, qui atteignait alors 111,1 milliards de dollars (98,3 milliards d’euros), soit une différence de 19,7 %. Nécessairement, les revenus générés par les principales boutiques ont également monté en flèche.

Depuis plusieurs années maintenant, l’App Store se niche confortablement à la tête des boutiques d’applications les plus prolifiques. En 2019 notamment, ce dernier avait réalisé un chiffre d’affaires 80 % plus élevé que celui du Play Store. Un écart qui semble se creuser avec le temps. En effet, la boutique d’Apple a récolté 85,1 milliards de dollars (75 milliards d’euros) en 2021, tandis que celle de Google affiche des revenus à 47,9 milliards de dollars (42,5 millions d’euros), soit deux fois moins que son concurrent.

L’App Store, champion toute catégorie du chiffre d’affaires

Pourtant, l’année 2021 n’a pas été de tout repos pour Apple. Son procès contre Epic Games, qui s’est soldé par une défaite qui risque de s’avérer coûteuse, aurait pu l’affaiblir face à son concurrent toujours plus vorace. Sans compter l’arrivée sur le marché de HarmonyOS 2.0, dont le store compte déjà plusieurs millions de développeurs. Mais cela n’a pas empêché l’App Store de connaître une croissance de 17,7 % par rapport à 2020. À noter tout de même que le Play Store enregistre une croissance plus élevée, à savoir 23,5 %.

Sensor Tower révèle également les applications les plus populaires de l’année. Si en France la couronne revient à TousAntiCovid, TikTok se maintient à la première place au niveau mondial et ce, aussi bien sur l’App Store que le Play Store. Le réseau social chinois est également le plus gros générateur de revenu, avec 3,8 milliards de dollars (3,5 milliards d’euros) de chiffre d’affaires sur 2021. Notons enfin que les jeux ont rapporté 12,6 % d’argent en plus qu’en 2020, pour un total s’élevant à 89,6 milliards de dollars (80 milliards d’euros).

Source : Sensor Tower