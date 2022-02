Disney+ réfléchit déjà à une nouvelle augmentation de prix pour fin 2022

Selon le PDG de Disney, la plateforme de streaming Disney+ pourrait revoir le prix de l'abonnement à la hausse. Si la mesure ne serait pas annoncée dans l'immédiat, elle le serait néanmoins d'ici la fin de l'année.

Si Disney+ a déjà augmenté son tarif en février 2021, soit moins d'un an après son lancement en France, il se pourrait bien que les abonnés subissent d'ici la fin de l'année une nouvelle hausse de prix. C'est du moins ce qu'a laissé le PDG de Disney et de Disney+ lors de la présentation des résultats financiers du dernier trimestre.

La bonne nouvelle, selon Bob Chapek, c'est qu'il est peu probable que le tarif plateforme évolue d'ici octobre 2022. La mauvaise, toujours selon le principal intéressé, c'est que Disney+ pourrait revoir le prix de l'abonnement par la suite.

Disney+ : le prix de l'abonnement pourrait augmenter après octobre 2022

Selon Bob Chapek, si augmentation il y avait cette année, ce serait pour accroître le nombre de programmes disponibles sur la plateforme. “Tout est question de contenu, de contenu et encore de contenu”, précise-t-il. Le PDG de Disney+ déclare vouloir offrir une plus grande quantité de nouveaux programmes exclusifs d'ici 2023. “Nous aurons ensuite la possibilité, si nous le voulons, d'examiner les augmentations de prix de notre service”, explique-t-il.

Ce n'est pas la première fois que la plateforme de streaming augmente son tarif depuis ses débuts. Lancé au prix de 6,99 €/mois aux États-Unis et dans quelques pays du monde comme les Pays-Bas, le service est finalement arrivé en France le 7 avril 2020. Il aura fallu attendre moins d'un an avant de voir un prix revu à la hausse. Aujourd'hui, l'abonnement à Disney+ coûte 8,99 €/mois, ou 89,99 €/an. Une augmentation expliquée par l'arrivée de la catégorie Star sur la plateforme en février 2021. Celle-ci a permis d'étoffer considérablement le catalogue de Disney+, tout en proposant des contenus plus “adultes”.

À l'heure actuelle, Disney+ reste l'un des services de SVoD les plus attractifs en termes de prix. À titre de comparaison, un abonnement à Netflix coûte lui aussi 8,99 €/mois, mais l'image est en SD et on n'a droit qu'à un seul écran. Pour prétendre à de la 4K et une diffusion sur 4 écrans en simultané, il faut débourser 17,99 €/mois… Soit le double de ce que propose actuellement Disney+. Un abonnement à OCS coûte quant à lui 9,99 €/mois pour 2 écrans en simultané, et 11,99 €/mois pour 3 écrans et la possibilité de caster un programme sur une TV. Seul Amazon Prime Video dispose d'un tarif inférieur à celui de Disney+, puisque l'abonnement s'affiche au prix de 5,99 €/moi ou 49 €/an.

Source : Cnet