Google One arrive sur Android, toutes vos sauvegardes réunies en un seul endroit

Google déploie une mise à jour d’Android incluant Google One, le service de sauvegarde en ligne. Grâce à cette intégration, tous les fichiers importants de votre smartphone seront stockés au même endroit : SMS, fichiers de configuration, journal d’appels, photos, vidéos, etc. Voilà qui va grandement simplifier la sauvegarde et la restauration des téléphones.

Google One, service payant de stockage en ligne, est destiné à remplacer Google Drive. Cette transition de Driver vers One a démarré en 2018 et elle continue doucement à s’étendre à tous les types de contenu. D’abord aux fichiers bureautiques et aux mails. Puis aux photos et aux vidéos (avec la très impopulaire suppression de la sauvegarde gratuite). Et enfin à la gestion des sauvegardes des smartphones (préférences, mots de passe, SMS, contact, journal d’appel, etc.).

Google One unifie le système de sauvegarde d'Android

Cependant, Google One n’était toujours pas l’espace de stockage en ligne par défaut des sauvegardes des smartphones sous Android. C’est désormais le cas (à partir de la version 8.0). Google déploie actuellement une mise à jour du système d’exploitation qui va moderniser ce service et unifier l’ensemble des fichiers dans Google One. En effet, maintenant que Google One est intégré au menu de réglage, vous pouvez choisir de sauvegarder au même endroit vos contacts, vos SMS, vos photos, vos vidéos, vos mots de passe, les fichiers de configuration de vos applications et même… vos MMS.

Bien sûr, vous n’aurez besoin ni de créer un compte sur Google One ni de payer un abonnement (One est payant, avec une option gratuite limitée à 15 Go, comme sur Drive). Personne ne sera donc écarté. Cependant, 15 Go est un espace relativement réduit. D’autant qu’il n’est pas cumulatif avec celui de Google Drive. Vous aurez donc peut-être intérêt à limiter les options de sauvegarde (où à prendre un abonnement…).

Ce passage à deux intérêts. D’abord, il simplifie la sauvegarde d’un smartphone : un seul endroit pour tout stocker. Et le paramétrage est également plus simple. Ensuite, il simplifie aussi la restauration. Il suffit de se connecter à Google One et de récupérer une archive pour retrouver un smartphone à l’identique. C’est bien plus facile que la méthode actuelle (voir notre tuto en vidéo ci-dessous). Notez enfin que le déploiement est progressif. Mais la firme devrait en avoir fini dans les prochaines semaines.

