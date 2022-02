L’Ukraine demande à Apple de bloquer l’App Store en Russie

L'Ukraine réclame l'aide d'Apple. Le pays, acculé par les troupes de Vladimir Poutine, demande que le géant californien cesse la vente de ses produits en Russie. L'Ukraine souhaite également que l'App Store soit bloqué pour les internautes russes.

Peu après l'invasion russe en Ukraine, les géants du numérique se sont retrouvés mêlés au conflit. Accusant le réseau social de censure, la Russie a annoncé son intention de limiter l'accès à Facebook sur son territoire. Moscou demande à ses citoyens de se tourner vers des réseaux sociaux russes.

Après Facebook, c'est au tour d'Apple d'être impliqué contre son gré dans la guerre initiée par la Russie. Dans un billet publié sur son compte Twitter, Mykhailo Fedorov, le vice-premier ministre de l’Ukraine, explique avoir envoyé une lettre à Tim Cook, PDG d'Apple.

L'Ukraine veut qu'Apple arrête de vendre ses produits en Russie

Dans la lettre, le politicien ukrainien demande à Apple de cesser de vendre ses produits (iPhone, iPad, MacBook, AirPods…) sur le marché russe. “Je vous lance un appel et je suis sûr que non seulement vous l’entendrez, mais que vous ferez tout votre possible pour protéger l’Ukraine, l’Europe et, enfin, le monde démocratique tout entier d’une agression autoritaire sanglante : cessez de fournir des services et des produits Apple à la Fédération de Russie”, réclame Mykhailo Fedorov.

Persuadé que ces mesures vont pousser “les jeunes et la population active de Russie” à mettre un terme au conflit, le vice-premier ministre d'Ukraine demande également le blocage de l'App Store, le magasin d'applications iOS. Apple n'a pas encore réagi à la requête exprimée par Mykhailo Fedorov. Sur Twitter, Tim Cook se contente d'appeler à la paix et assure qu'Apple soutient “les efforts humanitaires locaux”.

Apple ne dispose pas de boutiques physiques en Russie. Par contre, tous les produits de la marque peuvent être commandés en ligne sur son site web. Des enseignes locales commercialisent également les appareils estampillés Apple sur le marché russe. Notez qu'Apple dispose aussi depuis peu d'un siège social en Russie.

Pour mémoire, Apple a déjà fermé l'Apple Store de Russie en 2014. Cette fermeture exceptionnelle avait été décrétée suite à l'effondrement du cours du rouble, la devise nationale de la Russie. La boutique avait été brièvement inaccessible le temps qu'Apple change ses prix.