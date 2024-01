Les Tesla sont bannies de certaines auto-écoles, et on comprend pourquoi

Certaines auto-écoles norvégiennes ont décidé de ne plus utiliser de Tesla pour donner des cours de conduite. La raison ? L'absence de comodos a joué des tours à certains candidats lors du passage de l'examen du permis de conduire.

Comme vous le savez peut-être, les dernières Tesla Model S et Model X ont eu une particularité qui a tendance à agacer certains conducteurs : l'absence de comodos pour déclencher les clignotants. Avec la réédition récente de la Model 3 lancée en novembre 2023, cette caractéristique a fait son retour (les comodos sont remplacés par de deux boutons présents sur le volant).

Mais le constructeur ne s'arrête pas là, puisque certaines commandes pourtant essentielles comme l'activation du mode Dégivrage ou des essuie-glaces se font directement via l'écran tactile de contrôle. Comme il fallait s'y attendre, cette façon de faire a provoqué des drames, à l'image de ce conducteur allemand qui a eu un grave accident en 2020 en tentant d'augmenter la vitesse des essuie-glaces depuis la dalle centrale sur l'autoroute.

En Norvège, le champion mondial des ventes de voitures électriques (79,3 % des voitures neuves vendues étaient électriques en 2022), l'absence de comodos sur les Tesla a de plus en plus de détracteurs. En janvier 2023, nous avons par exemple évoqué cette startup du pays, qui a créé un accessoire pour intégrer des boutons physiques sous l'écran tactile des Tesla.

L'absence de comodos sur les Tesla enrage les auto-écoles

Or, nous venons d'apprendre que le mouvement “pro-comodos” a pris une nouvelle ampleur en Norvège. En effet, de nombreuses auto-écoles du pays ont pris la décision de ne plus utiliser de Tesla pour donner des cours de conduite. Ici encore en raison de l'absence de comodos dans les Model 3, Model S et Model X. Jåhn Hansen Øyen, directeur de l'auto-école Harstad Traffic School, explique son choix.

Alors qu'il était à la recherche d'une nouvelle voiture électrique pour la flotte de son école, de nombreux confrères lui recommandent la Model Y. Finalement il jette son dévolu sur une Model 3 Project Highland. En prenant la route, il se rend compte que l'absence de comodos peut être particulièrement dommageable, notamment pour les étudiants, dans une situation spécifique : les rond-points.

Comme en France, il est obligatoire en Norvège d'activer son clignotant pour indiquer la sortie que l'on s'apprête à emprunter. Or, l'absence de comodos complique forcément la manoeuvre à ses yeux et peut aboutir à des comportements dangereux : “J'ai testé la Model 3 et j'ai remarqué que je perdais à la fois ma concentration sur la route, mais aussi ma direction dans les rond-points. Cela ne met directement ma vie en danger, mais vous courez le risque de conduire à la fois sur des trottoirs et sur d'autres voitures s'il y a deux voies”, assure-t-il.

Un danger supplémentaire pour les apprentis conducteurs

Le professionnel se met à la place des étudiants, qui pourraient rater bêtement leur passage au permis de conduire, faute d'avoir pu déclencher à temps leur clignotant dans un rond-point (à cause de ce système mal pensé). Après avoir publié ses conclusions dans un groupe d'auto-écoles, d'autres instructeurs et directeurs d'établissements ont reconnu avoir le même avis sur la question. Comme lui, certains ont décidé de bannir les véhicules Tesla sans comodos de leur parc de véhicules.

Lars-Inge Haslie, ministre des Transports norvégiens, a pris connaissance du dossier et a déclaré qu'il examinerait la question. En d'autres termes, on pourrait aboutir à une interdiction généralisée des Tesla dans les auto-écoles norvégiennes. Un comble pour le constructeur, qui cartonne pourtant sur ce marché. En décembre 2022, le Model Y a battu les records de ventes dans le pays. Un titre tenu jusqu'alors par la Volkswagen Beetle depuis 1969.

