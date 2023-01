Tesla Model 3 : cet accessoire va faire rêver ceux qui détestent les écrans tactiles

Bonne nouvelle pour les propriétaires de Tesla Model 3 et Y qui rêveraient d'avoir des boutons physiques pour contrôler certaines fonctionnalités de leur véhicule. En effet et grâce à cet accessoire développée par une entreprise norvégienne, il est possible d'apposer plusieurs boutons sous l'écran tactile central.

Depuis plusieurs années maintenant, l'écran tactile central des Tesla est régulièrement pointé du doigt pour son manque de praticité et sa dangerosité. Pour cause, devoir farfouiller dans les différents menus pour accéder à une fonctionnalité spécifique alors qu'on est au volant peut aboutir à un drame. C'est justement ce qui est arrivé en 2020 à un conducteur allemand, qui a eu un accident alors qu'il tentait d'augmenter la vitesse de ses essuie-glaces via l'écran de contrôle de sa Tesla.

Or, une startup norvégienne a peut-être la solution à ce problème. En effet, cette entreprise basée à Oslo vient de présenter le Ctrl-Bar, un accessoire qui permet d'ajouter des boutons physiques à l'écran central tactile des Tesla Model 3 et Model Y. “Ctrl-Bar offre aux utilisateurs un accès rapide et une réponse tactile que seuls des boutons physiques peuvent offrir. Ctrl-Bar se fixe solidement au bas de l'écran central principal. La finition en verre noir de qualité supérieure s'harmonise parfaitement avec le cadre de l'écran“, décrit la société dans sa campagne de financement participatif sur Indiegogo.

Enfin des boutons physiques dans les Tesla Model 3 et Model Y

Ce panneau, relié directement via un câble USB caché à l'écran d'infodivertissement de la Tesla, propose au total six boutons. Les deux cadrans ronds sont dédiés exclusivement au changement de température dans l'habitacle. En revanche, les quatre petits boutons poussoirs sont personnalisables et le conducteur est libre d'y attribuer la fonctionnalité de son choix. D'après la startup à l'origine du projet, on peut notamment programmer le mode Dégivrage, le chauffage des sièges, le mode Chien, l'ouverture de la porte de votre garage et bien d'autres commandes.

Autre ajout sympathique, la Ctrl-Bar intègre également une rangée de LEDs. Pratique pour éclairer l'habitacle et les espaces pour les pieds à l'avant du véhicule. Précisons toutefois que le Ctrl-Bar fonctionne via une application Android compagnon. En effet, lorsque vous touchez un bouton de la Ctrl-Bar, c'est votre smartphone qui fait office de relais et qui envoie l'information à votre voiture à l'aide de l'API Tesla.

Par extension, il est donc impératif de maintenir une connexion Internet sur votre téléphone. Pour éviter d'éventuelles latences dans la transmission des commandes, l'entreprise a mis en place un système : “Pour éviter une dégradation de l'expérience utilisateur, le Ctrl-Bar est doté d'un écran central qui affiche les modifications en temps réel. Si vous souhaitez, par exemple, faire passer votre température de 65 à 70 degrés, vous devez tourner le bouton de cinq crans vers la droite. L'écran affichera votre nouvelle température à mesure que vous tournez (66F, 67F, 68F, 69F, 70F). Lorsque vous avez fini de tourner, le système envoie la nouvelle température à votre voiture (en moins d'une seconde)“.

Pour l'instant, le Ctrl-Bar n'a pas encore atteint l'objectif de sa campagne de financement fixé à 25 000 €, mais on s'y approche doucement avec déjà plus de 17 000 € récoltés. En cas d'achat anticipé, le Ctrl-Bar sera proposé à 239 € au lieu 329 €.