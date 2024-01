Volkswagen ID. 2 : la production décalée à 2026, une aubaine pour la concurrence ?

Toujours prévue pour l'instant en fin d'année 2025, la production de masse de l'ID. 2 pourrait finalement débuter bien plus tard. D'après certains médias allemands, il faudra attendre 2026 avant de voir la citadine électrique abordable en nombre dans les concessions. Un retard d'ores et déjà perçue comme une aubaine pour la concurrence.

Depuis quelques mois maintenant, les principaux constructeurs de voitures électriques cherchent à se positionner sur un segment capital : celui des modèles à bas prix. Pour l'heure et à l'exception de la Dacia Spring ou encore de la MG4, les véhicules wattés à moins de 35 000 € ne se bousculent pas au portillon. Néanmoins, les choses s'apprêtent à bouger dans les deux prochaines années.

On sait par exemple que Renault compte lancer sa fameuse R5 électrique dès mars 2024, une réédition wattée de son modèle mythique. De son côté, Tesla travaille toujours sur la Model 2, le tout premier modèle abordable de la marque. D'après les dires d'Elon Musk, le développement de la compacte électrique avance bien… Toutefois, on évitera de croire sur parole le milliardaire. En effet, le PDG avait annoncé l'arrivée de la Model 2 en 2023… Or, on l'attend toujours.

Toyota prépare également son modèle pensé pour conquérir le marché européen, à savoir l'Urban, un SUV électrique citadine à prix accessible. La version de série doit arriver en 2024. En novembre 2023, Citroën est passé à l'action avec la ë-C3, une citadine électrique polyvalente qui sera proposée dès l'année prochaine à un tarif imbattable : 23 300 €, et ce sans bonus écologique déduit ! Chez Volkswagen, on compte répliquer avec l'ID. 2, un SUV compact qui sera vendu sous la barre des 30 000 €.

Pas d'ID. 2 avant mai 2026 ?

Seulement et d'après le média allemand Auto Motor und Sport, la réponse de VW va arriver tard, beaucoup trop tard. Alors que la sortie est toujours prévue à l'automne 2025, des sources proches du dossier ont affirmé que l'industrialisation de masse ne débutera pas avant mai 2026. Malheureusement, nous n'avons pas plus de détails sur les raisons de ce report.

Ces sources précisent toutefois que le prix de la version de base de l'ID. 2 restera bien en-dessous de la promesse de 25 000 €, “mais de justesse”, ajoute-t-elle. “Lorsque nous avons défini le prix, ce n'était pas un voeu pieux. Nous avons défini des mesures claires au niveau de la batterie afin de pouvoir atteindre le prix”, a déclaré Kai Grünitz, directeur du développement de VW à nos confrères allemands.

Il poursuit : “L'ID. 2 était initialement censé coûter moins cher, mais ce n'est plus le cas. Entre temps, les prix des matières premières ont considérablement augmenté, et l'inflation est également présente. C'est vrai, les conditions limites changent presque chaque semaine. Il faut s'adapter à ça”, se justifie le cadre du constructeur.