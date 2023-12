Volkswagen veut revenir à des boutons physiques dans ses voitures, fini le 100% digital

En réponse aux nombreuses critiques et aux commentaires des clients, Volkswagen (VW) a décidé de réintroduire des boutons physiques dans tous ses nouveaux modèles de voitures.

Si certains adorent la transition vers le « tout digital », ce n’est visiblement pas le cas de tous les conducteurs, habitués à leurs précieux boutons physiques. Le PDG de VW, Thomas Schäfer, a lui-même reconnu l'impact négatif des commandes frustrantes des écrans tactiles sur l'expérience de conduite.

Le designer intérieur de VW, Darius Watola, a alors révélé que la marque mettait à nouveau l'accent sur les boutons physiques, en citant le concept ID.2All récemment dévoilé comme vitrine de cette nouvelle approche. Watola a souligné que ce concept, qui comporte des commandes tactiles pour le chauffage, la ventilation et la climatisation (HVAC) et l'ouverture des fenêtres, servira de base pour tous les futurs modèles.

Volkswagen continuera à utiliser des boutons physiques dans ses voitures

Les écrans tactiles seront toujours présents dans les voitures VW, mais l'accent sera désormais mis sur l'intégration de commandes physiques pour les fonctions essentielles. La console centrale accueillera des interrupteurs qui permettront aux utilisateurs d'actionner diverses commandes sans avoir à se plonger dans les menus complexes des écrans d'infodivertissement.

L'abandon des curseurs tactiles répond donc aux préoccupations exprimées par les clients quant à la nature délicate et peu fiable des commandes tactiles, en particulier sur des modèles tels que la Golf Mk8 et l'ID.4. Les commandes étaient également critiquées pour leur difficulté à fonctionner dans l'obscurité en raison de l'absence de rétroéclairage.

Le concept ID.2All, qui intègre cette philosophie de conception révisée, s'éloigne des intérieurs trop épurés et sans boutons que l'on trouve dans les modèles VW récents. Tout en conservant une esthétique moderne et minimaliste, le concept reconnaît le caractère pratique et la convivialité des boutons physiques, et c’est désormais sur cette base que seront designées les futures voitures de Volkswagen.

La décision de rétablir les boutons physiques sera donc bien accueillie par les amateurs de VW et les critiques, car ces commandes sont réputées pour leur simplicité et leur fiabilité, même si elles rendent l’habitacle des véhicules moins modernes.