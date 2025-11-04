Après la version Grande Autonomie à transmission intégrale, nous avons eu cette fois l'opportunité de nous glisser à bord de la toute nouvelle Tesla Model Y propulsion. Positionné en entrée de gamme, le SUV électrique de référence profite lui aussi du nouveau design pour rester dans le coup, notamment face aux modèles concurrents qui s'affûtent eux aussi. C’est parti pour un essai extrêmement complet de la Tesla Model Y propulsion 2025.

Tesla traverse une période difficile avec des ventes en berne sur la plupart des marchés. Pour tenter de redresser la barre, la marque a lancé une version restylée de la Tesla Model 3, puis de son best-seller, le Tesla Model Y. Nous avions d'ailleurs pu essayer ce dernier en version Grande Autonomie avec sa grosse batterie et sa transmission intégrale.

Bien malin qui pourra différencier la version Grande Autonomie et la version Propulsion au premier coup d'œil. En effet, le restylage est identique, à commencer par la face avant avec sa nouvelle signature lumineuse inspirée du Cybertruck. Fini les formes arrondies, place à des arêtes plus droites et des projecteurs très fins, qui sont reliés par une barre LED. Épuré, le style est plus moderne avec des lignes tendues.

Le bouclier a été redessiné dans un souci d'amélioration de l'aérodynamisme de la voiture. Est-ce que cela se traduit par une meilleure autonomie pour autant ? C'est ce que nous verrons plus loin. C’est surtout l’arrière qui change avec un hayon vertical qui est souligné par un bandeau lumineux sur toute la largeur. Le support de plaque a été déporté au niveau du diffuseur qui est plus grand.

Une qualité perçue à faire pâlir la concurrence

À bord, Tesla a revu sa copie pour offrir une qualité perçue qui progresse. On retrouve le même soin dans la finition de la version propulsion d'entrée de gamme à 44 900 euros, que dans la Grande Autonomie à 52990 euros.

Les fauteuils en similicuir sont associés à un intérieur qui progresse à grand renfort de matériaux qui habillent tout l'habitacle. C'est bien simple, même les parties basses habituellement en plastique dur brut sont moussées tandis que les bacs de portes sont habillés d'un tissu feutrine.

L'ensemble est souligné par un éclairage d'ambiance de série. Il parcourt toute la partie supérieure du tableau de bord avant d'aller se poursuivre au niveau des portières avant et arrière. L’éclairage est personnalisable via l'écran central tactile, afin de régler l'intensité et les couleurs.

L'entrée de gamme doit se contenter d’un système audio avec 9 haut-parleurs contre 15 avec un subwoofer pour les autres versions. La qualité audio reste très satisfaisante, ce qui nous fait d'autant plus regretter l'absence d'Apple CarPlay.

Les sièges ont été redessinés et bénéficient à la fois du chauffage et de la ventilation. Réglables électriquement, il ne leur manque finalement que la fonction de massage. Comme tous les modèles de la marque, la Model Y est livrée avec tous les équipements ou presque, y compris pour notre propulsion d'entrée de gamme. Sièges chauffants, ventilés et réglables électriquement à l'avant, chauffants à l'arrière, volant chauffant, toit panoramique en verre, hayon à commande électrique, tout y est.

Les options se résument au choix du coloris, le blanc nacré multicouche étant de série, quand les autres demandent entre 1 300 et 2 600 euros. Les sièges blancs sont facturés 1 190 euros et il est possible d'ajouter un crochet d'attelage pour tracter jusqu'à 1 600 kg moyennant 1 350 euros.

En revanche l'un des deux ports USB C disponibles à l'avant disparaît, tandis que l'espace de rangement sous l'appui-coude se contente d'un verrouillage par aimant plutôt qu'un système mécanique. De la même façon, on constate que le constructeur ne livre plus de câble de recharge pour une prise domestique.

La petite boîte à gants renferme un port USB, mais de type A. Il permet de brancher un support mobile afin de stocker localement les enregistrements du mode Sentinelle. Ce dernier surveille la voiture et active les caméras en cas de mouvement suspect à proximité directe de la voiture. Les enregistrements peuvent être consultés sur l'écran d'infodivertissement en direct sur l'application mobile avec la connexion Premium à 9,99 euros par mois.

Comme la Tesla Model 3, la nouvelle Model Y bénéficie d'un nouveau volant au dessin plus moderne. Ce dernier est toujours équipé de deux molettes très pratiques, qui offrent plusieurs fonctionnalités en fonction du contexte. Ainsi, elles vont permettre de régler le volant ou les rétroviseurs, d'activer l'Autopilot, de régler la distance avec le véhicule qui vous précède ou encore de contrôler la musique. Cela fonctionne parfaitement sans jamais quitter le volant des mains, à l'exception de l'activation de l'autopilot qui demande un peu de pratique.

Tesla a abandonné l'idée saugrenue d'intégrer les commandes des clignotants sur le volant au profit d'un bon vieux comodo. En revanche, la commande boîte est bel et bien déportée sur l'écran d'infodivertissement, mais on s'y fait facilement. Par contre, toujours pas de volant capacitif chez Tesla, alors que c'est désormais la norme aujourd'hui. Dommage.

Plus confortable et spacieux

Pour améliorer le confort, Tesla a revu l'assise des sièges arrière avec des coussins plus épais et une commande électrique de l’inclinaison. L’espace est énorme aussi bien au niveau des jambes que de la garde au toit, mais toujours pas de versions 7 places à l’horizon.

En contrepartie, le coffre affiche un espace record avec plus de 850 litres. Un espace supplémentaire est disponible sous le plancher, qui pourra accueillir un bagage cabine et quelques accessoires. Sans oublier le Frunk à l’avant.

Toutes les Tesla sont désormais équipées d'un écran tactile dédié aux places arrière. D'une diagonale de huit pouces, il permet de gérer la climatisation et de régler les sièges, y compris celui du passager avant.

Des jeux vidéo sont proposés, y compris en roulant, mais il faut disposer d'une manette compatible que l'on connectera en Bluetooth. Netflix, YouTube ou encore Twitch sont aussi disponibles à condition de disposer de la connexion Premium.

Celle-ci propose aussi l'affichage de la circulation en temps réel et la vue satellite sur les cartes du GPS. Mais Tesla a aussi dégradé l'expérience en supprimant des fonctionnalités comme Spotify Premium.

Performances et autonomie

Dans sa version propulsion, la Tesla Model Y n'est équipée que d'un moteur électrique synchrone à aimant permanent sur le train arrière. Il développe tout de même la bagatelle de 300 ch environ. Pas mal pour une entrée de gamme à moins de 45 000 euros. Forcément la batterie LFP est aussi plus modeste que sur les versions Grande Autonomie, avec une autonomie annoncée de 500 km WLTP.

Nous avons profité de cet essai de la Model Y propulsion pour découvrir la fonction d'activation automatique de la marche avant/arrière lors des manœuvres. Plus besoin de toucher l'écran, le système détecte automatiquement dans quel sens vous désirez aller. Alors oui il y a parfois des ratés, mais globalement cela fonctionne plutôt bien.

L’absence de comodo droit se traduit aussi par l'activation de l'Autopilot via un la molette de droite sur le volant. En ce qui nous concerne, nous regrettons l'ancien système, car il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois. Certains diront qu'il s’agit de notre inexpérience avec le système, mais en tant qu'habitués des produits de la marque, cela ne nous semble pas la meilleure des solutions. Dans tous les cas, l'Autopilot accuse le poids des années et se voit désormais totalement largué quand on le compare à la conduite autonome de niveau 2 offerte par les modèles récents chez Audi ou Mercedes, pour ne citer que ces deux marques.

Le système accélère et freine parfois trop violemment dans les embouteillages, et l'absence de volant capacitif impose de donner des coups dans la direction pour indiquer au système que nous sommes bien attentifs. Pire encore, il peut aller jusqu'à infliger une punition au conducteur qui n'aurait pas répondu aux injonctions du système en bloquant purement et simplement l'Autopilot pendant le reste du trajet. Problème, même en bougeant le volant, il arrive parfois que le système ne s'en rende pas compte.

Même si elle est moins puissante que les versions à quatre roues motrices, la Tesla Model Y propulsion n'est pas avare en sensations. On se fait très vite à des dimensions et on se demande même où sont passés les 1 928 kg à vide. D'ailleurs le 0 à 100 km/h est expédié en 5,9 secondes. Comme sur la version Grande Autonomie, on apprécie le travail qui a été réalisé sur la suspension, qui se veut bien plus confortable, au même titre que l'insonorisation de l'habitacle. Seule l'alerte de survitesse vient perturber le calme ambiant, mais celle-ci se désactive très simplement en appuyant sur l'icône de la limite de vitesse sur l'écran tactile.

Relativement agile, la Tesla Model Y propulsion n'échappe pas au rayon de braquage de camion qui caractérise les voitures de la marque. Dans tous les cas, l'interface toujours aussi pratique permet de régler de nombreux paramètres dont la direction, avec trois modes pour plus ou moins de rigidité, mais sans jamais négliger la précision.

En ville, on profite du système de récupération de l'énergie au freinage pour une conduite à une pédale parmi les mieux calibrées actuellement. Mais il est dommage que Tesla ne permette pas de changer de mode, par exemple pour privilégier la roue libre sur autoroute, sans devoir mettre la voiture en mode parking.

De plus, si la lunette arrière offre une visibilité limitée, la voiture dispose de nombreuses aides à la conduite et surtout de ses caméras pour éviter de se rater lors d'une manœuvre. On en regrette d'autant l'abandon des capteurs à ultra-sons au profit de Tesla Vision, qui reste grandement perfectible. Moins précis et pas toujours fiable celui-ci n'affiche plus la distance avec un objet situé à proximité de la voiture sur l'écran par exemple. Dommage, car c'était vraiment très pratique, surtout pour un véhicule de ce gabarit.

Pour finir, nous nous sommes bien entendu penchés sur l'autonomie et la recharge de la nouvelle Tesla Model Y propulsion. Véritable référence en la matière sur le marché du SUV électrique, cette déclinaison ne pouvait pas décevoir.

D'abord en termes de consommation, la déclinaison d'entrée de gamme fait encore mieux que la Model Y Grande Autonomie que nous avions pu essayer au moment de son lancement. En effet, nous avons relevé 14 kWh/100 km au volant de la propulsion contre un peu moins de 15 kWh/100 km pour la Grande Autonomie. Et c'est encore mieux à 130 km/h avec 17,3 kWh/100 km quand la Grande Autonomie dépasse les 20 kWh/100 km. Parcourir plus de 300 km sur autoroute sans faire de pause pour recharger n'a donc rien d'impossible avec une Model Y propulsion ou Grande Autonomie.

À propos de la recharge, Tesla commence à accuser un retard certain sur des concurrents tels que le G6 de Xpeng par exemple, qui proposent du 800 V de série dès l'entrée de gamme. Ce n'est donc toujours pas d'actualité sur le Model Y 2025, qui doit même se contenter d'une puissance de recharge de 170 kW sur les bornes en courant continu. Pour mémoire, la Grande Autonomie peut accepter jusqu'à 250 kW.

En revanche, quel que soit le modèle choisi, le chargeur embarqué est limité à 11 kW sur les bornes en courant alternatif. Et Tesla ne propose ni d'option 22 kW, ni de V2L ou de V2G.

Ceci étant, la marque sait aussi s'illustrer de la plus belle des façons en s'appuyant sur son excellent réseau de Superchargeurs qui cumulent les avantages : des stations disséminées un peu partout (généralement en dehors des autoroutes, mais toujours à proximité d'une sortie), de nombreuses bornes connectées afin de connaître la disponibilité en amont, une recharge sans badge, car la voiture est directement identifiée une fois qu'elle est branchée, et des tarifs très avantageux pour les propriétaires de Tesla (avec même des heures creuses pour par exemple charger à 0,20 €/kWh à partir de minuit dans le sud de Paris par exemple).

Bien entendu, il est aussi possible de recharger la Tesla Model Y sur les réseaux tiers amis, sans pour autant avoir d'indication sur les bornes disponibles à l'arrivée. En revanche, le constructeur a mis à jour son planificateur afin de pouvoir lancer le préconditionnement de la batterie et bénéficier d'une puissance de charge optimale pour qui ne désire pas se rendre sur un Superchargeur. Précisons enfin que si le planificateur est relativement conservateur dans son indication de pourcentage de batterie restant à l'arrivée, il a le mérite d'être extrêmement fiable. À tel point que nous n'avons pas hésité à arriver avec seulement 3% de batterie restant à la borne Tesla.

Tesla Model Y 2025, un tarif imbattable en version propulsion

Positionnée en entrée de gamme, la version propulsion de la Tesla Model Y restylée s'affiche à partir de 44 990 euros. Un tarif canon vu le niveau d'équipement, la qualité perçue et les prestations offertes. Comme on l'a vu plus haut, les options sont assez rares et pas forcément indispensables. Les gros rouleurs pourront lui préférer la propulsion Grande Autonomie pour 2 000 euros de plus. Cette dernière se distingue avec une autonomie WLTP annoncée jusqu'à 622 km contre 500 km pour la propulsion de base.

Dans tous les cas, la Tesla Model Y est aussi éligible au bonus écologique, car elle est assemblée dans la Gigafactory de Tesla en Allemagne. Du côté de la concurrence, ce sont les constructeurs chinois qui s'avèrent les plus agressifs en matière d'équipements/prix. Et notamment Xpeng avec son G6 à partir de 46 990 euros en version Long Range et qui vient d'ailleurs d'être actualisé, ou encore BYD dont la Sealion 7 est affichée à partir de 43 990 euros.

Par ailleurs, si la voiture est garantie pendant 4 ans ou 80 000 km, la couverture de la batterie est de 8 ans ou 160 000 km. Sachez enfin que Tesla dispose d'un SAV très efficace via son application mobile, auquel nous avons d'ailleurs fait appel. Certaines réparations peuvent être effectuées par un ranger qui viendra directement à votre domicile. Le cas échéant, il faudra prendre rendez-vous dans un Service Center avec des délais qui peuvent parfois être longs en fonction des périodes.