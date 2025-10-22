Tesla lance ses Model S et Model X améliorées en France et annonce les prix, on s’attendait à pire

C'est officiel, Tesla rend de nouveau disponible ses Model S et Model X sur le marché français, après une absence de plusieurs mois. Visiblement satisfait de leurs résultats outre-Atlantique, le constructeur vient finalement d'annoncer l'arrivée de ses nouveaux modèles en version améliorée. Et en profite pour dévoiler les prix.

Voilà plusieurs que les Model S et Model X ne sont plus disponibles à la vente en France. C'est le temps qu'il a fallu à Tesla pour revoir la formule de ses voitures, et plus particulièrement leurs batteries. Aux États-Unis, ces versions améliorées sont déjà sur les routes depuis un certain temps, et l'on attendait encore qu'elles arrivent dans l'Hexagone. C'est désormais chose faite. Tesla annonce aujourd'hui le retour des Model S et Model X, versions améliorées, en France.

Au programme, on retrouve de légères modifications à l'extérieur des véhicules. Les boucliers ont été légèrement revus, tandis que les deux modèles bénéficient de nouvelles jantes : 19 et 21 pouces pour la Model S, 20 et 22 pouces pour le Model X. À l'avant, on retrouve également une nouvelle caméra intégrée. À l ‘intérieur, l'habitacle se veut plus silencieux, notamment grâce à une meilleure isolation. L'interface a été revisitée, notamment le système de contrôle des angles morts qui apparaît désormais sur l’écran central.

Sur le même sujet – 2,9 millions de Tesla sont visées par une enquête à cause de ce comportement inquiétant

Combien coûte les Model S et Model X améliorées ?

Mais la principale amélioration de ces nouveaux modèles est évidemment à chercher au niveau de la batterie. Toutes les versions bénéficient d'un boost d'autonomie. Voici les performances annoncées par Tesla :

Model S (Transmission Intégrale) : 744 km d'autonomie WLTP, 0-100 km/h en 3,2 secondes

744 km d'autonomie WLTP, 0-100 km/h en 3,2 secondes Model S Plaid : 61 1km d'autonomie WLTP, 0-100 km/h en 2,1 s

61 1km d'autonomie WLTP, 0-100 km/h en 2,1 s Model X (Transmission Intégrale) : 649 km d'autonomie WLTP

649 km d'autonomie WLTP Model X Plaid : 609 km d'autonomie

Les nouvelles Model S et Model X se veulent donc plus puissantes, mais surtout plus efficaces avec plus d'autonomie. Alors, faut-il s'attendre à une forte hausse comme on le craignait ? Pas nécessairement. En revanche, les voitures s'adressent toujours à des budgets conséquents, qui cherche le meilleur chez Tesla.