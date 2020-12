Nintendo Switch Online : prix, forfaits, avantages, toutes les infos sur l’abonnement

Le Nintendo Switch Online permet de profiter du jeu en ligne sur sa Nintendo Switch, mais également d’autres avantages très intéressants. Prix, forfaits, bonus, retrouvez ici toutes les informations importantes sur l’abonnement au Nintendo Switch Online.

Le Nintendo Switch Online propose de nombreuses fonctionnalités aux possesseurs de la console hybride du constructeur japonais. Dans ce dossier, nous faisons le point sur toutes les informations dont il faut avoir connaissance avant de payer l’accès au service.

Nintendo Switch Online : avantages et fonctionnalités

Commençons par le plus évident, le Nintendo Switch Online permet bien sûr de jouer en ligne à quasi tous les jeux. Quasi, car certains titres free to play, comme Fortnite, sont accessible sans. La Switch dispose de nombreux jeux multijoueurs, comme Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros Ultimate ou encore Splatoon 2. Il est également possible d’accéder à des services spéciaux via l’application Switch Online sur iOS et Android, pour analyser vos statistiques sur les jeux Nintendo pris en compte. Comme sur PS4 et Xbox One, Nintendo propose le jeu en ligne contre un abonnement, mais également quelques bonus pour vous inciter à rester.

L’abonnement au Nintendo Switch Online apporte aussi une fonctionnalité extrêmement pratique : la sauvegarde dans le Cloud. Si vous jouez à un jeu, que vous sauvegardez en ligne, puis que vous vous reconnectez sur une autre Switch avec votre profil, vous retrouverez toutes vos sauvegardes. Pratique.

Cet abonnement inclut d’autres offres intéressantes, comme des jeux exclusifs. Une fois abonné, il est alors possible de jouer sans surcoût à des titres comme Tetris 99, le Battle Royale dérivé du célèbre jeu de brique, mais également à Super Mario Bros 35. Nintendo propose aussi des jeux à tester gratuitement pour une durée limitée. A vous de les acheter ou non passé ce délai.

Nintendo donne accès à un large catalogue comprenant nombre de ses anciens jeux, jouables sans surcout. Il est ainsi possible de jouer à 105 jeux (70 jeux NES et 35 jeux SNES) parmi lesquels The Legend of Zelda, Super Metroid ou encore Star Fox. Il faut signaler que cette liste n’est pas définitive. En effet, Nintendo a pour habitude de rajouter régulièrement des titres à son catalogue, pour le plus grand bonheur des fans. Cependant, ce bonus ne concerne que les jeux de la génération 8 et 16 bits, puisqu’on y trouve pas de jeux de consoles plus récentes, comme la Nintendo 64 ou encore la Gamecube.

Enfin, il faut signaler que le Switch Online donne accès à quelques avantages en jeu, comme un tapis spécial dans Animal Crossing ou des costumes dans Splatoon 2. C’est toujours bon à prendre.

Le prix des forfaits Nintendo Switch Online

Nintendo laisse la possibilité de choisir entre 4 forfaits pour souscrire au service Switch Online :

Abonnement individuel de 30 jours pour 3,99 euros

Abonnement individuel de 90 jours pour 7,99 euros (soit 2,67 euros par mois)

(soit 2,67 euros par mois) Abonnement individuel de 365 jours pour 19,99 euros (soit 1,67 euro par mois)

(soit 1,67 euro par mois) Abonnement Familial de 365 jours prenant en charge jusqu’à huit comptes Nintendo pour 34,99 euros (soit 2,9 euro par mois)

A noter que Nintendo propose une offre d’essai de 7 jours gratuits sans engagement pour essayer le service.

Comment s’abonner au Nintendo Switch Online ?

Pour s’abonner au Nintendo Switch Online, c’est très simple ! Il suffit de vous munir de votre Switch et d’aller sur l’onglet Online, symbolisé par un petit rond rouge, sur l’écran d’accueil. Il est situé tout à gauche des boutons inférieurs. Attention, si votre console n’est pas à jour, vous ne pourrez aller dans le menu (la MàJ sera proposée de manière automatique).

Une fois à l’intérieur, il suffit de sélectionner votre icone de joueur (si vous n’êtes pas abonné, un test signalant la chose apparaîtra automatiquement). Il faut bien prendre soin à avoir un compte Nintendo, avec une adresse mail valide ainsi qu’un mot de passe pour souscrire.

Une fois votre profil validé, vous verrez que vous n’avez pas d’abonnement. Il faut alors aller dans Vérifier dans le Nintendo eShop et là, une nouvelle fenêtre s’affiche. A coté du logo Online, en rouge, se trouve un bouton Formules d’Abonnement. Il suffit de cliquer dessus et vous allez devoir ensuite choisir votre formule. A noter qu’une offre de 7 jours est proposée pour essayer le service.