Les iPhone 14 seraient compatibles avec le Wi-Fi 6E

Les iPhone 14 seraient compatibles avec la norme WiFi 6E. Contrairement aux précédents iPhone 13, les futurs smartphones d'Apple ne se contenteraient pas du WiFi 6. Ce serait également le cas des Apple Glass.

Début de l'année, un faisceau de rumeurs est venu assurer que les iPhone 13 étaient compatibles avec le WiFi 6E. Plusieurs rapports d'analystes financiers abondaient d'ailleurs dans le même sens, affirmant même qu'Apple s'est tourné vers Broadcom et Skyworks pour obtenir les composants électroniques nécessaires. Malgré ces rumeurs insistantes, il n'en fût rien.

Les iPhone 13 se contentent finalement de la norme WiFi 6. Plusieurs mois après la sortie des derniers iPhone de la marque, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo a de nouveau prophétisé l'arrivée du WiFi 6E chez Apple. Dans un rapport destiné aux investisseurs financiers, l'analyste, dont les prédictions se confirment très souvent, assure que les iPhone 14 seront compatibles avec la norme.

Les Apple Glass et les iPhone 14 auraient droit au WiFi 6E

D'après l'expert, Apple s'apprête à déployer la norme sur tous les appareils de son catalogue, y compris les iPhone 14. Tous les modèles de la future gamme, à savoir l'iPhone 14 standard, l'iPhone 14 Max, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, devraient profiter cette nouveauté.

Le WiFi 6E serait aussi proposé sur le premier casque de réalité virtuelle et augmentée d'Apple, le projet connu sous le nom d'Apple Glass. Ce n'est pas la première rumeur à prophétiser l'arrivée du WiFi 6E sur le casque, dont la sortie est estimée dans le courant du second semestre de l'année prochaine. Pour mémoire, le WiFi 6E se distingue par un spectre étendu à la bande 6 GHz (entre 5 945 et 6 425 MHz). La norme offre des débits fortement supérieurs et une latence plus faible que les normes précédentes.

Notez que le géant de la Silicon Valley pourrait encore revoir ses plans d'ici le début de la production de masse des iPhone 14. Touché de plein fouet par la pénurie de puces informatiques, Apple pourrait encore reporter l'intégration du WiFi 6E sur ses appareils. Si l'entreprise respecte son calendrier habituel, les iPhone 14 seront dévoilés lors d'une keynote prévue en septembre 2022.