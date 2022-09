L’iPhone 14 Pro n’a pas de port USB-C, mais toujours du Lightning

Les iPhone 14 seront présentés lors de la keynote d’Apple demain. Aujourd’hui, un leaker dévoile le modèle Pro dans son entièreté. C’était attendu, mais le smartphone dispose toujours d’un port Lightning. L’un des derniers ?

La conférence de rentrée d’Apple, c’est demain 7 septembre. La firme va présenter ses nouveautés à Cupertino. On y attend les AirPods Pro 2, les nouvelles Apple Watch mais aussi et surtout les nouveaux iPhone. Un leaker nous présente aujourd’hui le modèle Pro.

C’est le leaker Ice Universe, l’un des plus connu en la matière, qui nous montre le terminal. Il a en effet dégoté un mock-up, c’est-à-dire une « fausse » version de l’iPhone qui sert à montrer la forme du produit. Nous pouvons l’admirer sous tous les angles.

L’iPhone 14 Pro ne surprend pas dans son design

Comme nous pouvons le voir, l’iPhone 14 Pro devrait bien embarquer la « pilule » sur sa façade, qui sert pour les APN frontaux et pour Face ID. Un changement de design drastique qui dit adieu à la fameuse encoche qui faisait encore de la résistance jusque-là. Pour le reste, nous avons un iPhone pur jus, avec un design qui ne change au final que très peu par rapport au modèle précédent. Sur les tranches, nous pouvons voir les boutons de volume à gauche et le bouton d’allumage à droite. A l’arrière, le module photo « plaque de cuisson » avec ses trois capteurs est également présent, dépassant de la coque.

On remarque la présence d’un port Lightning sur la tranche inférieure. Ce n’est pas une surprise, nous sommes sur un smartphone Apple, mais l’iPhone 14 pourrait être le dernier modèle à en être équipé. En effet, l’Union Européenne a imposé la présence de l’USB Type-C sur tous les smartphones à partir de 2024. La marque Californienne devra ainsi se mettre à la page et proposer cette connectique sur tous ses produits. Ce ne sera pas pour cette année, Apple comptant bien profiter pleinement de son sursis. On rappelle que le chargeur ne sera d’ailleurs pas inclus dans la boîte, une pratique maintenant courante dans le monde de la téléphonie.

Les iPhone 14 seront officiellement présentés demain. Même s’ils ont déjà fuité de partout, on peut tout de même espérer quelques surprises, sait-on jamais.