Apple Watch Series 8, Ultra et SE : leurs nouvelles fonctions sont folles et il y en a pour tous les goûts

Apple a dévoilé tout un tas de produit lors de sa keynote du 7 septembre. Parmi eux, l’Apple Watch Series 8, la nouvelle version de sa montre connectée. Elle se concentre avant tout sur la santé des femmes ainsi que sur la sécurité, notamment avec l'ajout de Crash Detection. Une Apple Watch Ultra, dédiée aux sportifs de l'extrême, a aussi été dévoilée.

La keynote du 7 septembre a été l’occasion pour Apple de présenter tout un tas de nouveaux produits. L’Apple Watch Series 8 fait partie de la danse. S’il n’y a pas de révolution majeure, la montre apporte des nouveautés, notamment dédié aux femmes.

Niveau design, nous avons un grand écran plat pour un affichage qu’on nous promet plus large. Apple est resté très évasif sur les caractéristiques techniques, on sait seulement qu’elle est « swim proof », mais s’est attardé sur ce que sa montre peut faire.

L’Apple Watch Series 8 ajoute le suivi de l’ovulation pour les femmes

Dans sa communication, Apple a visé particulièrement les femmes avec un suivi de l’ovulation intégré dans la montre. Le capteur de température du corps peut ainsi déterminer les dates précises. Un ajout logique, étant donné que le produit propose déjà un suivi menstruel depuis plusieurs années. Ces données seront consultables dans l’application Santé et Apple promet une sécurité optimale.

Autre nouveauté : Crash Detection. Grâce aux nouveau détecteur inclus dans la montre, elle sera capable de déterminer si vous avez un accident de voiture et la force de l’impact. Bien entendu, cela permettra aux secours d’arriver plus vite et également d’avoir des informations sur le crash en amont.

Apple promet une journée entière d’autonomie, mais un nouveau mode (Low Power Mode) permettra de gagner en batterie en supprimant de nombreuses fonctionnalités. Avec ça, elle pourra tenir 36 heures. Un ajout appréciable, tant on sait que l'autonomie est le talon d'Achille de la montre connectée depuis ses débuts.

L’Apple Watch Series 8 sera disponible en noir, en rouge, en bronze et en rouge. De nouveaux bracelets, dont certains réalisés avec Nike ou Hermès, seront également disponibles. Côté logiciel, nous aurons également de nouveaux cadrans. De quoi totalement personnaliser sa montre.

Elle sera disponible à partir du 16 septembre à 499 euros pour la version GPS et à 619 euros pour la version Cellulaire. Une nouvelle version, l'Apple Watch SE, a également été présentée. Elle sera vendue à partir de 299 euros.

Apple présente également l'Apple Watch Ultra pour le sport extrême

L’Apple Watch Ultra a également été dévoilé pendant la conférence. Elle se veut plus résistante et endurante que la Series 8. Ici, ce sont les sportifs qui sont visés, et particulièrement ceux qui pratiquent des activités extrêmes. Ses forces résident dans son écran plus grand (cadran de 49 mn), plus lumineux (2000 nits max), mais aussi dans son bouton sur le côté qui peut être assigné à une utilisation particulière ou une application. Son châssis est en titane, ce qui permet d’être plus solide qu’une Apple Watch classique. On note aussi l'appariation d'un cadran spécial qui fait boussole et qui dispose d'un mode nuit.

Concernant le bracelet, Apple mise aussi l'endurance. Trois sont proposés, chacun dédiée à une activité (sport, randonnée, plongée), mais tous sont résistants aux activités extrêmes et disposent d'une attache en titane.

La Watch Ultra embarque les mêmes caractéristiques techniques que la Watch Series 8, mais apporte des petits trucs en plus comme une autonomie de 60 heures, un mode suivi de GPS pour ne pas vous perdre, un mode sirène qui fait sonner la montre en cas de danger ou encore un mode plongée pour vous aider avec les paliers de décompression.

Avec cette Watch Ultra, Apple cherche vraiment à pousser encore plus loin son concept de produit dédié au sport. Elle sera disponible le 23 septembre au prix de 999 euros.