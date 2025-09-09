Apple dévoile les AirPods Pro 3 : sont-ils à la hauteur des XM5 de Sony ?

À l’occasion de la keynote de rentrée d’Apple, les iPhone 17 étaient accompagnés de plusieurs produits de leur écosystème, dont les AirPods Pro 3. Ces nouveaux écouteurs haut de gamme améliorent l’expérience audio et la réduction de bruit active. Mais les principales nouveautés ne concernent pas l’écoute musicale. Voici celles qui nous ont bluffées.

C’est le grand jour pour Apple qui a présenté de nombreux produits durant sa traditionnelle conférence de rentrée. Même si les produits les plus attendus sont les iPhone 17, d’autres accessoires ont également été annoncés. C’est notamment le cas des AirPods Pro 3, lesquels remplacent (enfin) les vieillissants AirPods Pro 2 qui ont été lancés en… 2022.

Un an après les AirPods 4, lesquels apportaient la réduction de bruit active à des écouteurs sans isolation passive, Apple renouvelle donc ses écouteurs haut de gamme. Et en trois ans, Apple a eu le temps de réfléchir sur les évolutions à apporter pour concurrencer les écouteurs haut de gamme lancés par la concurrence durant cette période. Que ce soit chez Bose, Sony ou Bowers & Wilkins, par exemple.

La traduction en temps réel arrive sur les AirPods Pro 3

Quelles sont justement ces nouveautés ? Nous en avons deux importantes, même si elles ne sont pas inédites, puisque certains concurrents les proposent déjà. Mais, dans les deux cas, c’est l’intégration dans l’écosystème qui rend la fonction pratique. D’abord, il y a le mode « traduction vocale en temps réel » que nous connaissons déjà chez Samsung et Google et qui avait été évoqué dans les rumeurs. La traduction est réalisée par Apple Intelligence. Il faut donc un iPhone. Et pour répondre, vous pouvez utiliser l’écran de l’iPhone qui va afficher les traductions de vos propos. Si vous parlez à quelqu’un qui porte également des AirPods Pro 3, vous pouvez converser et entendre la traduction (presque) en temps réel.

La seconde nouveauté est un capteur biométrique intégré sur le côté de chaque écouteur, à l’emplacement où se trouve aussi le capteur de proximité. Ce nouvel élément est un cardiofréquencemètre. Grâce à lui et à l’utilisation massive d’intelligence artificielle, les utilisateurs d’AirPods Pro 3 qui n’ont pas d’Apple Watch peuvent enfin profiter d’Apple Fitness et lancer des séances d’exercices. C’est une bonne idée. Surtout pour attirer de nouveaux clients pour Fitness+.

Les AirPods Pro 3 profitent d'une coque plus ergonomique

Pour le reste, les AirPods Pro 3 sont une mise à jour technique de leurs prédécesseurs. Nous retrouvons un boitier légèrement réduit pour mieux s’adapter à toutes les formes d’oreilles. L’embout en silicone a été modifié pour améliorer l’isolation passive. Il y a désormais cinq tailles d’embouts dans chaque boite, pour plus d’adaptabilité. Et la construction est certifié IP57 contre l’eau. Côté audio, les AirPods Pro 3 profitent d’une nouvelle circulation d’air pour améliorer la transmission du son sur l’ensemble des fréquences. La réduction de bruit active a été améliorée : selon Apple, elle est deux fois meilleure que celle des AirPods Pro 2. Côté batterie, Apple promet 8 heures d’autonomie avec ANC en une seule charge et 10 heures en mode transparence.

Les AirPods Pro 3 arrivent donc enfin dans le catalogue d’accessoires audio d’Apple. Il était grand temps, compte tenu de la pression des concurrents. Le prix de vente est de 249 euros. Ils seront disponibles le 19 septembre 2025, en même temps que les iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max. Et si vous les attendiez avec impatience, vous pouvez les précommander dès maintenant.