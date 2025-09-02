iOS 26 va transformer vos AirPods en perche à selfie grâce à cette fonctionnalité

Avec iOS 26, les AirPods vont avoir le droit à de nombreuses fonctionnalités inédites. Celle-ci a particulièrement retenu notre attention.

En juin dernier, Apple a occupé le devant de la scène avec son édition annuelle de la WWDC. A cette occasion, la firme de Cupertino a levé le voile sur les nombreuses nouveautés à venir dans son écosystème. On retiendra parmi les annonces phares la présentation de Liquid Glass, le design qui habillera toutes les plateformes de la marque.

Une innovation qui aura d'ailleurs valu au constructeur les railleries de ses principaux concurrents. Il faut bien reconnaître que Liquid Glass reprend en vérité de nombreux éléments de design déjà éculés chez ses adversaires, Google, Microsoft et Samsung en tête.

En dehors de son interface critiquée, la compagnie américaine a également dévoilé les fonctionnalités à venir avec iOS 26, la future version de son système d'exploitation. Parmi elles, on peut évoquer Recovery Assistant. Cet outil permettra aux utilisateurs de restaurer un iPhone bloqué, sans passer par un autre appareil de confiance. Sans surprise, Apple Intelligence sera également au centre de l'expérience iOS 26 via Live Translation (traduction instantanée), l'intégration native de ChatGPT ou encore l'ajout automatique d'évènements au calendrier.

iOS 26 transforme vos AirPods en perche à selfie

Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, les iPhone ne seront pas les seuls à bénéficier des avancées d'iOS 26. Ce sera aussi le cas des AirPods 4, des AirPods 4 ANC et des AirPods Pro 2. Tout d'abord, il faut évoquer l'enregistrement audio de qualité studio. Comme le résume le constructeur, les utilisateurs peuvent s'attendre à une qualité sonore supérieure durant leurs enregistrements, mais aussi durant leurs appels grâce à l'isolation de la voix.

Mais ce qui nous intéresse ici, c'est bien la possibilité de transformer ses AirPods en télécommande pour l'appli Photo ! Si cette fonctionnalité vous semble familière, c'est parce qu'elle est déjà disponible sur les Apple Watch depuis le déploiement de WatchOS 11.

Vous l'aurez compris, elle prodiguera aux propriétaires d'AirPods le même service, à savoir pouvoir capturer une photo ou débuter un enregistrement à distance. Très pratique, notamment quand on doit prendre des photos de groupe par exemple.

Et bonne nouvelle, il n'y a pas besoin d'attendre la sortie de la version définitive d'iOS 26 pour essayer cette fonctionnalité. En effet, elle est d'ores et déjà disponible sur la dernière bêta publique d'iOS 26 !

Comment transformer ses AirPods en télécommande ?

Alors, comment profiter de cette nouvelle fonctionnalité sur ses AirPods de dernière génération ? Tout d'abord, il faudra évidemment avoir téléchargé la dernière bêta de iOS 26 sur son appareil. Pour ce faire, rappelons qu'il est nécessaire d'être membre du programme de logiciels bêta d'Apple :

Rendez-vous sur le site beta.apple.com depuis un ordinateur ou depuis le navigateur de votre iPhone et cliquez sur le bouton S'inscrire

Connectez-vous à votre compte Apple, et sélectionnez iOS > Démarrer > Inscrire votre appareil iOS

Sur votre iPhone, ouvrez ensuite les Réglages > Général > Mise à jour logicielle

Cherchez ensuite l'onglet Mise à jour bêta, et sélectionnez iOS 26 Public Bêta

Revenez à l'écran Mise à jour logicielle et téléchargez la MAJ iOS 26 Bêta en cliquant sur Mettre à jour (ou Mettre à jour cette nuit)

Avant d'aller plus loin, rappelons toutefois que les bêtas ne sont pas sans risque. Forcément, vous pourrez rencontrer des bugs en tant que testeur de cette version anticipée. Alors pour éviter d'éventuels problèmes, on vous invite à effectuer au préalable une sauvegarde des données de votre iPhone, soit via le cloud d'Apple, un PC Windows ou un Mac.

Après la bêta, passons aux Airpods

Maintenant que votre iPhone est sur la dernière bêta publique d'iOS 26, il ne reste plus qu'à l'installer sur vos AirPods. Voici la marche à suivre :

Connectez vos AirPods à votre iPhone

Dans les Réglages Systèmes, appuyez sur AirPods de [votre nom]

Faites défiler l'écran jusqu'à tomber sur l'onglet Mise à jour bêta AirPods

Activez les Mises à jour bêta AirPods en appuyant sur le bouton dédié

Ceci fait, le firmware va s'installer automatiquement. Précisons que vos AirPods doivent rester dans leur dock de chargement le temps de l'opération. Il nous reste enfin une dernière étape, à savoir activer la fonctionnalité Télécommande sur les AirPods :

Connectez vos AirPods à votre iPhone et ouvrez les Réglages Système

Appuyez sur AirPods de [votre nom]

Faites défiler l'écran jusqu'à tomber sur l'onglet Contrôle de la caméra

Activez maintenant la fonctionnalité Télécommande de l'appareil Photo

Choisissez ensuite le geste que vous préférez pour déclencher la capture : Appuyer une fois ou Appuyer et maintenir

Et voilà ! Désormais, vos AirPods seront directement liés à l'appli Photo de l'iPhone. En portant au moins un écouteur, ouvrez l'appli Photo et sélectionnez soit le mode Photo ou Vidéo. Cadrer votre photo comme vous le feriez normalement, puis appuyez sur votre AirPod pour déclencher la capture. Notez qu'en mode Photo, un compte à rebours de 3 secondes est appliqué par défaut. En outre, une dizaine de photos seront capturées en rafale. De quoi vous laisser de la marge pour choisir le meilleur cliché.