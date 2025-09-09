Alors les Watch Ultra et Watch Ultra 2 avaient déjà fait sensation à leur sortie respective (malgré un prix assez élevé pour une montre connectée), voici qu'Apple récidive et dévoile la Watch Ultra 3. Au menu : connexion par satellite, détection d'hypertension, score de sommeil et cadran Waypoint.

L'Apple Watch Ultra, la montre connectée dédiée aux sportifs amateurs d'aventures ou de sensations fortes, revient cette année dans une troisième édition. Certes, la montre s'affiche à un prix assez élevé, mais ce tarif peut s'expliquer par les nombreuses possibilités offertes par cet appareil hors norme.

Ainsi, l'Apple Watch Ultra 3 est la première montre connectée de la marque à se payer une connectivité par satellite. Mais ses nouveautés ne s'arrêtent en si bon chemin.

Apple Watch Ultra 3 : connexion par satellite et autonomie boostée

L'Apple Watch Ultra est donc la seule montre connectée à profiter (pour le moment) de la connexion par satellite. Grâce à elle, deux interactions sont possibles : suivre sa position géographique d'une part, et envoyer des messages d'autre part. Plus besoin de réseau mobile pour se géolocaliser ou envoyer un message de détresse. Notez que les futurs possesseurs de la Watch Ultra bénéficieront de la fonction SOS d'urgence gratuitement pendant 2 ans. Toujours en termes de connectivité, à l'instar des Watch Series 11 et Watch SE 3, l'Apple Watch Ultra 3 est compatible 5G.

Niveau design, on ne remarque quasiment aucun changement par rapport à l'édition précédente, à l'exception d'un plus grand et plus lumineux, ainsi que des angles mieux travaillés, permettant une meilleure lisibilité. Enfin, la montre dispose en exclusivité d'un cadran Waypoint.

Côté autonomie, Apple annonce une longévité de charge de 42 heures en mode d'utilisation classique et de 72 heures en mode basse consommation. À titre de comparaison, la Watch Ultra 2 profitait de 36 heures d'autonomie en mode classique (et de 72 heures en mode économie d'énergie, ici rien ne change).

La montre est annoncée au tarif de 899 euros, un prix identique à celui de la Watch Ultra 2 lors de sa sortie. Il est d'ores et déjà possible de la précommander en version noire ou gris titane, les premières livraisons étant programmées pour le 19 septembre 2025.