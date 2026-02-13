Les émulateurs Switch vont-ils survivre ? Nintendo lance une nouvelle offensive

Nintendo relance sa croisade contre l’émulation de la Switch. Une vague de demandes de retrait vise tous les principaux émulateurs hébergés sur GitHub. Les projets encore actifs pourraient disparaître du web officiel, mais certains résistent déjà en se repliant ailleurs.

En 2024, Nintendo remportait une victoire juridique majeure contre Yuzu, l’un des émulateurs Switch les plus utilisés sur PC. Le développeur Tropic Haze LLC avait accepté de verser 2,4 millions de dollars de dommages et intérêts, et de cesser immédiatement toute activité. Le tribunal avait reconnu que l’émulateur permettait de contourner les protections de la console, ouvrant la voie à l’accès illégal à des jeux comme Zelda Tears of the Kingdom avant leur sortie. Cette affaire avait marqué un tournant dans la stratégie juridique de Nintendo contre l’émulation.

Après plusieurs mois de silence, Nintendo revient à l’offensive. L’entreprise a transmis une nouvelle série de plaintes DMCA visant tous les principaux émulateurs de la Switch hébergés sur GitHub. Parmi les projets visés, on retrouve Eden, Citron, Kenji-NX ou encore MeloNX, ainsi que d’autres forks moins actifs comme Sudachi et Skyline. À l’heure actuelle, les pages sont encore accessibles, mais leur retrait semble imminent.

Nintendo cible tous les émulateurs Switch actifs encore présents sur GitHub

Les émulateurs Switch encore actifs sur GitHub sont désormais dans le viseur direct de Nintendo. Selon Android Authority, cette nouvelle action vise même les projets qui ne proposent ni jeux piratés ni clés de déchiffrement. Nintendo affirme que ces outils permettent malgré tout de contourner les protections techniques intégrées à la console, ce qui constitue une violation du droit d’auteur selon le DMCA. En réponse, plusieurs développeurs ont déjà hébergé leurs codes sur des serveurs indépendants, en dehors de GitHub, rendant leur suppression plus difficile pour la firme japonaise.

Cette nouvelle vague de répression intervient alors que l’émulation de la Switch a connu un regain d’activité après la fermeture de Yuzu. Des projets comme Citron et Eden poursuivent leur développement, soutenus par des communautés organisées et réactives. Le lancement récent de la Switch 2 renforce sans doute la pression exercée par Nintendo, qui cherche à empêcher toute tentative de contournement de son nouveau système. L’affrontement entre les défenseurs de l’émulation et l’éditeur japonais semble donc loin d’être terminé.