Nintendo peut facilement briquer votre Switch 2 et vous ne pourrez (presque) rien y faire

Nintendo mène une lutte acharnée contre le piratage de ses consoles. Si l’entreprise intente des procès aux pirates, elle peut aussi facilement désactiver à distance les Switch 2 des joueurs qui ne respectent pas ses règles d’utilisation.

Gare à ceux qui enfreindraient les conditions d’utilisation de la Switch 2 ! Nintendo est une entreprise connue pour être procédurière et elle entretient sa réputation. Elle exige que vous jouiez selon ses règles, et s’il y a une lutte que mène avec acharnement Big N, c’est bien celle contre le piratage de la Switch.

Ces dernières années, l’entreprise nippone a par ailleurs remporté des victoires significatives. Par exemple, un homme a été condamné en 2025 pour avoir vendu des Nintendo Switch capables de faire tourner des jeux piratés : une première au Japon. Et si Big N s’attaque aux pirates avérés, elle cible également les joueurs en « briquant » leur Switch 2 si elle détecte une violation des conditions d’utilisation.

Briquer une Switch 2, c’est facile ; faire annuler la décision de Nintendo beaucoup moins

La Switch 2 a été lancée le 5 juin dernier au prix de 469,99 € en France : un tarif élevé pour beaucoup, mais qui n’empêche pas Nintendo de la rendre (presque) inutilisable en cas de non-respect des restrictions stipulées dans le contrat d’utilisation. Briquer signifie en effet qu’en cas d’infraction aux règles, Big N peut désactiver ou restreindre votre console. La Switch 2 étant entièrement connectée à Internet, il est aisé pour Nintendo de bloquer votre console à distance. Cette décision a suscité la colère des joueurs qui en ont été victimes, arguant que beaucoup d’entre eux ignoraient qu’ils enfreignaient les règles. Certains ont en effet vu leur Switch 2 briquée après avoir acheté du matériel leur permettant de jouer à leurs propres jeux de la Switch 1 dessus. En effet, Big N n’autorise aucune modification de la console, ni l’utilisation d’accessoires qui n’auraient pas été explicitement approuvés.

Selon nos confrères de BGR, le contrat d’utilisation de la Switch 2 stipule que : « Le logiciel vous est concédé sous licence, et non vendu, et vous ne pouvez l'utiliser que conformément aux dispositions expresses du présent contrat. » Grosso modo, vous n’êtes pas réellement propriétaire de votre console, vous en avez l’usufruit. Et si Nintendo détecte une violation des conditions d’utilisation, elle peut le révoquer. Et même si vous estimez avoir été bloqué injustement, vous ne pourrez pas y faire grand-chose. Votre seul recours ? Une procédure d’arbitrage privé via l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé. Et si vous ne suivez pas à la lettre la procédure ? Big N pourra vous demander de vous acquitter de ses frais juridiques. L’objectif est simple : dissuader les joueurs de se lancer dans une procédure longue et complexe.