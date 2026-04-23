Les Anneaux de Pouvoir : bonne nouvelle pour les fans, la saison 3 pourrait sortir plus tôt que prévu

Alors que l'on n'attendait pas la prochaine saison des Anneaux de Pouvoir avant l'an prochain, il semblerait qu'Amazon nous prépare une petite surprise. En effet, le planning a visiblement été avancé, puisque la date de sortie serait prévue plus tôt.

Quand sortira la saison 3 des Anneaux de Pouvoir ? Voilà une question que se posent les fans de la série depuis fin 2024, date de diffusion de la saison 2. Les premiers bruits de couloir annonçaient une diffusion en 2026 au grand minimum, afin de finalement revoir leurs ambitions à la baisse. Aujourd'hui, la rumeur veut que la prochaine saison voie le jour en 2027. Mais vous n'aurez peut-être pas besoin d'attendre aussi longtemps.

C'est en effet ce qu'affirme The Hollywoord Reporter dans un récent article, citant une de ses sources qui se montre bien plus optimiste. Cette mystérieuse source ne se risque pas à donner une fenêtre de sortie précise, mais indique que celle-ci aura lieu “plus tôt” que 2027, ce qui ne laisse finalement que très peu d'options. La saison 3 des Anneaux de Pouvoir devrait donc sortir en 2026, probablement vers la fin de l'année.

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Vous n'aurez plus à attendre très longtemps pour la saison 3 des Anneaux de Pouvoir

La source confirme également que cette 3e saison se déroulera plusieurs années après les événements de la saison 2, comme l'indique d'ailleurs le synopsis officiel : « Plusieurs années après les événements de la saison 2, la saison 3 se déroule au plus fort de la guerre entre les Elfes et Sauron, alors que le Seigneur des Ténèbres cherche à forger l’Anneau Unique qui lui donnera l’avantage dont il a besoin pour remporter la guerre et conquérir enfin toute la Terre du Milieu. »

Nous savons également qu'une épée mythique de la saga de Tolkien fera une apparition, et que Sauron, Galadriel ou encore Elrond seront également de la partie. Jamie Campbell, qui incarne Vecna dans Stranger Things, a quant à lui été casté dans un rôle pour le moment inconnu. Si la source du Hollywood Reporter dit vrai, nous ne devrions pas tarder à avoir des informations plus tangibles à nous mettre sous la dent.