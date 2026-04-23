Cette nouveauté discrète de Gemini va enfin mettre de l’ordre dans vos conversations

Google continue de peaufiner Gemini avec des améliorations discrètes mais utiles. La dernière en date va surtout intéresser les gros utilisateurs de l'IA. Elle règle un défaut qui pénalisait les conversations longues et chargées.

Gemini
Crédits : 123RF

Google pousse Gemini sur tous les fronts depuis plusieurs mois. L'assistant s'étend dans Chrome, Google TV, Google Home et même bientôt sur macOS. Une refonte complète de l'interface de l'application sur Android est aussi en préparation, avec des changements qui la rapprochent de sa version web. En parallèle, la firme soigne aussi les détails qui rendent l'usage quotidien plus fluide.

Les utilisateurs réguliers de Gemini ne réclament pas seulement de nouveaux gadgets spectaculaires. Ils veulent des outils qui facilitent le travail sur le long terme. Google avait récemment ajouté une option pour importer des chats depuis d'autres IA. La firme avait aussi musclé l'intégration de Gemini dans Chrome avec un panneau latéral et des fonctions avancées. La nouveauté qui arrive aujourd'hui s'inscrit dans la même logique.

Gemini permet enfin de scinder une conversation pour mieux s'organiser

Gemini propose désormais la possibilité de créer une branche à partir d'une conversation existante. Selon Josh Woodward, vice-président de Google Labs, la fonction est déployée pour 20 % des utilisateurs. Le déploiement s'accélère et devrait bientôt toucher tout le monde. Pour l'utiliser, il suffit de toucher le menu à trois points sous un message, puis de choisir l'option « Créer une branche dans une nouvelle discussion ».

Gemini crée alors un nouveau fil qui conserve le contexte jusqu'à ce point, sans emporter la suite. L'intérêt est double. D'abord, cela évite de mélanger plusieurs projets dans un seul chat interminable. Ensuite, cela protège la mémoire contextuelle de Gemini, qui a tendance à dériver sur les discussions trop longues.

Avec cette fonction, Gemini comble son retard sur ses deux grands concurrents. ChatGPT et Claude proposent déjà la création de branches depuis longtemps, y compris depuis des conversations anciennes. L'implémentation de Google devrait fonctionner de manière similaire. Scinder une conversation permet de repartir sur une base propre, tout en gardant les informations utiles. Pour les gros utilisateurs, cette nouveauté change vraiment la manière d'organiser son travail avec l'IA.


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