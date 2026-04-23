Chercher un message dans Gmail devient ultra simple, à une condition

Gmail se dote d'un nouveau système de recherche bien plus pratique que l'actuel pour trouver rapidement un message. Il n'est malheureusement pas disponible pour tout le monde.

Gmail
Crédits : 123RF

Vous êtes du genre à faire régulièrement le ménage dans votre boîte Gmail, ou plutôt à garder des centaines, parfois des milliers de mails plus ou moins organisés ? Notez que parfois, vous n'avez pas le choix. Si vous jonglez entre plusieurs projets professionnels et/ou personnels sur le long terme sur une même adresse, effacer des messages n'est pas forcément une option. Puis, quand vient le moment de chercher une information précise, c'est le début des ennuis.

Lire aussi – Gmail : ne paniquez plus après l’envoi d’un mail grâce à cette astuce paramétrable en seulement 3 clics

À moins de vous rappeler précisément de l’expéditeur, de l'objet ou de la date de réception/envoi, difficile de trouver rapidement. Et quand bien même : vous devez malgré tout ouvrir le mail mis en avant et le parcourir. Ce serait plus simple si quelqu'un avait connaissance des contenus de vos messages. Vous n'auriez qu'à lui poser une question pour obtenir la réponse. Bonne nouvelle, ça existe déjà et ça s'appelle l'IA Gemini.

La recherche de messages dans Gmail se simplifie grandement

Début janvier 2026, Google dévoilait la recherche IA dans Gmail. Le principe est simple : vous posez une question en langage naturel et Gemini y répond en affichant un résumé des informations importantes. Par exemple, “On en est à quelle étape du dossier Urbitech ?“, “On s'est mis d'accord sur quelle date pour la réunion avec l'entreprise X ?“, ou encore “C'est quoi les détails de mon prochain voyage à Tokyo ?“. La fonctionnalité jusque là réservée aux abonnés Google AI Pro et Ultra s'étend désormais à d'autres utilisateurs.

Gmail recherche IA Gemini
L'IA Gemini résume les informations recherchées dans Gmail

Il faudra tout de même payer pour bénéficier de cette option très pratique à l'usage. Une formule Business ou Enterprise est en effet nécessaire. Google AI Pro for Education peut aussi y prétendre, ainsi que l'abonnement Frontline Plus. Google pourrait toujours décider d'en faire profiter tout le monde plus tard, mais à ce stade, c'est extrêmement peu probable.


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