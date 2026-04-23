Apple corrige enfin cette faille qui donnait accès aux messages effacés sur iPhone

Les messages que vous effacez sur iPhone n'étaient pas toujours vraiment perdus. Une faille permettait en réalité aux forces de l'ordre de les retrouver via le cache des notifications. Apple vient enfin de la corriger.

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Les iPhone sont souvent présentés comme des modèles en matière de confidentialité. Apple met en avant le chiffrement des données et des modes de protection avancés. Le plus extrême, le mode Isolement, a d'ailleurs résisté au FBI dans plusieurs affaires impliquant des journalistes ou des militants. Les utilisateurs pensent donc leurs échanges bien protégés, surtout avec des messageries chiffrées comme Signal ou WhatsApp.

Pourtant, une affaire récente a montré que cette confiance avait des limites. Le FBI avait réussi à extraire des messages Signal effacés d'un iPhone, alors que l'application ne les contenait plus. La raison ne tenait pas à une faille de Signal. Elle venait d'une fonction d'iOS qui conservait le contenu des notifications. Ces traces pouvaient ensuite être récupérées par des outils forensiques utilisés par la police.

Apple corrige une faille qui donnait accès aux messages effacés sur iPhone

Apple a publié une mise à jour mercredi pour iPhone et iPad afin de corriger ce problème. Dans sa note de sécurité, la firme reconnaît que « les notifications marquées pour suppression pouvaient être conservées de manière inattendue sur l'appareil ». Le bug gardait en cache le contenu des notifications jusqu'à un mois. Cela restait vrai même après la suppression des messages dans l'application. C'est précisément ce comportement que le média 404 Media avait mis au jour plus tôt ce mois-ci. Le FBI s'était servi de cette faille pour récupérer des conversations Signal supprimées par l'utilisateur.

Après ces révélations, Meredith Whittaker, présidente de Signal, avait publiquement interpellé Apple. Elle réclamait que les notifications des messages supprimés ne soient plus conservées dans les bases de données du système. La firme a donc déployé un correctif, rétroporté pour les appareils encore sous iOS 18. Apple n'a pas expliqué pourquoi ces notifications étaient mémorisées aussi longtemps.

L'affaire relance le débat sur la confidentialité réelle des messageries chiffrées. Les applications comme Signal ou WhatsApp proposent des minuteurs qui effacent automatiquement les conversations. Cette fonction est précieuse pour les journalistes, les militants ou toute personne exposée à une saisie de téléphone. Le correctif d'Apple ferme une porte dérobée qui compromettait cette protection. La sécurité d'une messagerie ne dépend pas seulement de l'application, mais aussi du système sur lequel elle tourne.


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