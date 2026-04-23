Disney+ à prix cassé : bénéficiez de 3 mois à seulement 4,99 € / mois grâce à cette offre à durée limitée !

Disney+ vient de dévoiler une nouvelle offre qui risque de ne pas vous laisser indifférent. Vous pouvez en effet profiter des nombreux contenus inédits de la plateforme de streaming en ne payant que 4,99 € / mois durant 3 mois ! C’est un prix sacrifié, mais il va falloir faire vite car cette promotion expire bientôt !

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Malcolm : Rien n’a changé, Star Wars : Maul – Seigneur de l’Ombre ou encore Les 4 fantastiques : Premier Pas, Disney+ propose une multitude de séries et de films déjà cultes. En plus des grands classiques de Disney, la plateforme de streaming dispose d’une bibliothèque riche et adaptée à tous les âges. Et bonne nouvelle, du 23 avril au 6 mai, vous bénéficiez d’une offre inédite pour profiter de tous les contenus à prix cassé.

Vous pouvez en effet avoir accès à Disney+ en ne payant que 4,99 € par mois durant les 3 premiers mois. C’est un excellent prix pour cet abonnement sans engagement, sachant qu’habituellement, l’abonnement le moins cher est à 6,99 € par mois.

L’abonnement à Disney+ passe à petit prix, mais il va falloir faire vite !

Disney+ propose actuellement 3 formules. La formule standard avec pubs à 6,99 € par mois vous permet d’accéder aux contenus en 1080p Full HD. La formule standard sans pub qui vous autorise en plus les téléchargements est à 10,99 € par mois. Et, enfin, celle Premium à 15,99 € par mois vous donne entre autres la possibilité de voir tous les films et les séries en 4K Ultra HD et HDR.

Du 23 avril au 6 mai 2026, vous pouvez profiter de la plateforme de streaming à partir de 4,99 € / mois durant les 3 premiers mois. Après cette période, l’abonnement sera automatiquement renouvelé au tarif mensuel standard. Comme il s’agit d’une offre sans engagement, vous pouvez résilier à tout moment.

Cette offre, destinée aux personnes âgées d'au moins 18 ans, est réservée aux nouveaux abonnés ainsi qu’aux anciens utilisateurs éligibles qui souhaitent se réabonner. C’est le bon moment pour découvrir tous les films inédits et binge-watcher vos séries préférées.