Disney+ à prix cassé : bénéficiez de 3 mois à seulement 4,99 € / mois grâce à cette offre à durée limitée !

Disney+ vient de dévoiler une nouvelle offre qui risque de ne pas vous laisser indifférent. Vous pouvez en effet profiter des nombreux contenus inédits de la plateforme de streaming en ne payant que 4,99 € / mois durant 3 mois ! C’est un prix sacrifié, mais il va falloir faire vite car cette promotion expire bientôt !

Disney+

Malcolm : Rien n’a changé, Star Wars : Maul – Seigneur de l’Ombre ou encore Les 4 fantastiques : Premier Pas, Disney+ propose une multitude de séries et de films déjà cultes. En plus des grands classiques de Disney, la plateforme de streaming dispose d’une bibliothèque riche et adaptée à tous les âges. Et bonne nouvelle, du 23 avril au 6 mai, vous bénéficiez d’une offre inédite pour profiter de tous les contenus à prix cassé.

Vous pouvez en effet avoir accès à Disney+ en ne payant que 4,99 € par mois durant les 3 premiers mois. C’est un excellent prix pour cet abonnement sans engagement, sachant qu’habituellement, l’abonnement le moins cher est à 6,99 € par mois.

L’abonnement à Disney+ passe à petit prix, mais il va falloir faire vite !

Disney+ propose actuellement 3 formules. La formule standard avec pubs à 6,99 € par mois vous permet d’accéder aux contenus en 1080p Full HD. La formule standard sans pub qui vous autorise en plus les téléchargements est à 10,99 € par mois. Et, enfin, celle Premium à 15,99 € par mois vous donne entre autres la possibilité de voir tous les films et les séries en 4K Ultra HD et HDR.

Du 23 avril au 6 mai 2026, vous pouvez profiter de la plateforme de streaming à partir de 4,99 € / mois durant les 3 premiers mois. Après cette période, l’abonnement sera automatiquement renouvelé au tarif mensuel standard. Comme il s’agit d’une offre sans engagement, vous pouvez résilier à tout moment.

Cette offre, destinée aux personnes âgées d'au moins 18 ans, est réservée aux nouveaux abonnés ainsi qu’aux anciens utilisateurs éligibles qui souhaitent se réabonner. C’est le bon moment pour découvrir tous les films inédits et binge-watcher vos séries préférées.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Cette nouveauté discrète de Gemini va enfin mettre de l’ordre dans vos conversations

Google continue de peaufiner Gemini avec des améliorations discrètes mais utiles. La dernière en date va surtout intéresser les gros utilisateurs de l’IA. Elle règle un défaut qui pénalisait les…

Le robot IA Ace bat des champions de ping-pong avec un coup jugé impossible

Dans une série de matchs contre des pongistes professionnels, un robot mû par IA s’est imposé. Sa domination n’est pas encore totale, mais vu ses progrès, ce n’est qu’une question…

IA

Apple corrige enfin cette faille qui donnait accès aux messages effacés sur iPhone

Les messages que vous effacez sur iPhone n’étaient pas toujours vraiment perdus. Une faille permettait en réalité aux forces de l’ordre de les retrouver via le cache des notifications. Apple…

Windows 11 : adieu les « nuisances », Rufus apporte la fonction que tout le monde attendait (ça va déplaire à Microsoft)

Pour installer Windows facilement sur votre PC, il existe l’incontournable Rufus : un logiciel de création de clé USB bootable. Déjà très populaire, il risque de l’être encore davantage grâce aux…

Honor 600 : on connaît enfin les prix officiels du nouveau smartphone milieu de gamme

Pour l’officialisation du Honor 600, la marque chinoise a opté pour une stratégie d’effeuillage : après un teaser, elle a fini par présenter son nouveau smartphone milieu de gamme en bonne…

Google Sheets devient bien plus rapide, même avec des millions de données

Google passe son tableur en ligne Sheets à la vitesse supérieure en boostant sa réactivité globale, surtout sous certaines conditions remplies par celles et ceux qui utilisent de larges volumes…

Nintendo pourrait bientôt rembourser les joueurs qui ont payé trop cher leur Switch 2 à cause de Donald Trump

Pour une fois que c’est Nintendo qui est sur le banc des accusés. Une nouvelle plainte vient d’être déposée à Washington contre le constructeur japonais, arguant que celui-ci a touché…

Payé pour négocier avec les pirates, il les aidait en secret à vider les caisses de ses clients

Les victimes de ransomware paient parfois des experts pour négocier avec les pirates. Aux États-Unis, un négociateur vient d’avouer qu’il travaillait en fait pour les deux camps. Il risque aujourd’hui…

Le speed test “natif” de Windows 11 est désormais disponible pour tous les utilisateurs, voici comment l’essayer

Microsoft a ajouté un raccourci pour accéder au speed test d’Ookla depuis la barre des tâches de Windows 11. On vous explique comment on y accède. Nous vous rapportions il…

Le Microsoft Store sur Android et iPhone ? La nouvelle patronne de Xbox y pense

Asha Sharma déclare ne pas écarter l’idée de lancer un magasin pour support mobile afin d’y proposer des jeux Xbox. Il faudra pour ce faire composer avec les obstacles dressés…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.