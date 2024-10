La saison 2 des Anneaux de Pouvoir est pleine de détails cachés, en voici 10 repérés par nos experts de Tolkien

La saison 2 de la série Le Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoir sur Prime Video a pris fin. L'occasion de revenir sur les nombreux clins d'oeil très faciles à manquer si l'on n'y prête pas attention.



Le 3 octobre, Prime Video diffusait le 8e et dernier épisode de la saison 2 de la série Le Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoir. Il va falloir de nouveau patienter avant de connaître la suite des aventures de Sauron, Elendil, Galadriel, Durin et tous les autres personnages directement tirés de l'immense univers créé par J.R.R. Tolkien. Bien qu'Amazon ait pris beaucoup de liberté avec l’œuvre originale, et ce dès la saison 1, de nombreuses références directes ont été glissées.

Elles sont majoritairement lâchées au détour d'une phrase ou d'un plan de quelques secondes montrant quelque chose en apparence anodin. Difficile dans ces conditions de les apprécier sans connaître par cœur les livres du professeur Tolkien. Ne vous en faites pas, nous avons fait le travail pour vous avec une sélection de 10 “easter eggs”. La liste n'est pas exhaustive, aussi n'hésitez pas à la compléter dans les commentaires !

10 détails subtils que vous avez sûrement manqués dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir

Vous vous en doutez, mais tous les points que nous allons aborder constituent des spoilers pour la série (et pour les livres d'ailleurs). Cela étant dit, démarrons avec quelque chose qui se déroule devant nos yeux chaque fois que nous lançons un épisode de la saison 2.

Le générique cache des secrets, comme celui de la saison 1

L'esthétique du générique de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir reprend celui de la saison 1 : des grains prenant plusieurs formes sur une surface plane. Ces dernières ne sont évidemment pas aléatoires. En y regardant bien, vous pouvez apercevoir le mont Destin, celui dans lequel Frodon jettera l'anneau unique des milliers d'années après les événements de la série d'Amazon. Son “éruption” prend la forme de 19 cercles (les anneaux de pouvoir, sans compter l'anneau unique).

Une couronne entourée de 7 étoiles fait également son apparition. On la retrouve, par exemple, sur la bannière d'Aragorn lors de la bataille des Champs du Pelennor. Vient ensuite une arcade, probablement les portes de Durin, suivie du Balrog, réveillé par l'avarice du roi nain Durin III. Viennent ensuite un œil enflammé (Sauron) puis une épée que l'on suppose être Narsil. C'est avec elle qu'Isildur, fils d'Elendil, tranchera les doigts de Sauron.

Sauron n'a pas touché les 3 anneaux des elfes

Dans la saison 1 de la série, il y a une différence majeure avec le livre. On y voit Sauron, sous la forme d'Annatar, forger les 3 anneaux de pouvoir des elfes avec Celebrimbor. Normalement, ils sont créés juste avant l'anneau unique, en avant-dernier donc, et surtout sans l'aide du seigneur des ténèbres. Sûrement pour “corriger” cet écart, Galadriel prend soin de préciser dans l'épisode 1 que Sauron n'a jamais touché les artéfacts. Un peu plus tard, Círdan insiste de nouveau sur ce point.

Círdan est le seul elfe à avoir une barbe

Toujours dans le 1er épisode de la saison 2, Elrond rend visite à Círdan, le plus grand constructeur de bateaux de toute la Terre du Milieu. L'elfe visiblement âgé à la particularité d'être le seul barbu de son espèce. Et pour cause : c'est l'un des plus vieux elfes encore en vie. Il est dans “le troisième cycle de sa vie” selon les termes de Tolkien, ce qui se traduit pour l'auteur par la pousse d'une pilosité faciale. Dommage qu'il se rase à peine quelques minutes plus tard.

Baie d'Or, la femme de Tom Bombadil, est présente dans la série

Tom Bombadil, personnage emblématique de la sage, fait son apparition dans la saison 2. Seul. Dans La Communauté de l'Anneau, il accueille pourtant les Hobbits en compagnie de sa femme, Baie d'Or, surnommée “la fille de la rivière”. En résumé, c'est un esprit de l'eau. Son mari récolte des nénuphars et les place dans des bols autour d'elle pour lui rappeler sa maison.

Dans l'épisode 4, lorsque l'Étranger le rencontre, Tom Bombadil mentionne la récolte de nénuphars, tandis que l'on entend une voix de femme chanter avec lui. L'Étranger demande qui est là et Tom répond qu'il n'y a personne d'autre. Sauf que juste avant ça, un récipient se met à bouger tout seul. Selon toute vraisemblance, c'est Baie d'Or, invisible, qui s'est manifestée.

La statue devant la forge de Celebrimbor ne représente pas n'importe qui

Dans l'épisode 6, un plan s'attarde quelques secondes sur la statue située devant l'entrée de la forge de Celebrimbor : un elfe regardant la gemme qu'il tient dans la main. Son nom est Fëanor, tout simplement le plus talentueux forgeron elfique de l'histoire, et accessoirement grand-père de Celebrimbor.

Il a créé entre autres 3 Silmarilli, des pierres précieuses dont la statue tient un (faux) exemplaire. Ces “éclats de pure lumière” en Quenya, une langue elfique, ont été volés par Morgoth, déclenchant la guerre qui façonna les continents de la Terre du Milieu. Fëanor est également à l'origine des palentir, les pierres de vision (Tar-Míriel, reine de Númenor, en possède une).

Les prénoms que Nori veut donner à l'Étranger ne sont choisis au hasard

Bien que dans les livres, Gandalf arrive en Terre du Milieu bien après l'époque à laquelle se passe la série, Amazon a fait le choix de l'intégrer. Avant que l'on apprenne qu'il est l'Étranger, Nori, la Hobbit qui l'accompagne, essaye de lui trouver un prénom dans l'épisode 2. Elle donne Fredegar et Doderic. Ce sont, en toute logique, des prénoms Hobbits, mais tirés des ouvrages de Tolkien.

Dans Le Seigneur des Anneaux, Fredegar Bolger est un ami de Frodon qui l'aide au début de son périple. Il prendra même la tête d'une bande de rebelles lors de l'occupation de la Comté par les troupes de Saroumane, après la Guerre de l'Anneau. Moins développé, le personnage de Doderic Brandebouc est cité dans les appendices du Retour du Roi.

Même s'il veut les asservir, Sauron reconnaît la valeur des humains

Celebrimbor refuse de créer des anneaux pour les hommes, qu'il juge faibles et facilement corruptibles. Pour le convaincre, Annatar (Sauron) lui rappelle que certains sont exceptionnels, comme Ëarendil, Tuor et Beren, fils de Barahir. Qui sont-ils ?

Ëarendil est le père d'Elrond. Il est à moitié humain et à moitié elfe. C'est lui qui demande et obtient l'aide des Valar, les gardiens du monde, alors que Morgoth a conquis presque l'intégralité de la Terre du Milieu vers la fin du Premier Âge. Après sa défaite, les Valar envoient Ëarendil, son bateau et un Silmaril dans le ciel, où il devient une étoile.

Tuor, 100 % humain, est le père Ëarendil et donc grand-père d'Elrond. Il épouse la princesse elfe Idril, la mère du demi-elfe, et participera à la guerre contre Morgoth.

Enfin, Beren est l'humain dont parle la célèbre romance inventée par Tolkien : Beren et Lúthien, qui se sont aimés envers et contre tout. Sur la tombe de Tolkien et sa femme, Edith, on peut lire le nom des deux personnages, auxquels ils s'identifiaient affectueusement.

Galadriel a échappé à une punition très peu enviable

Dans le premier épisode de la saison 2, le roi elfe Gil-Galad réprimande Galadriel en lui disant qu'il aurait dû la jeter dans les Landes d'Etten. Il s'agit d'une région peuplée de trolls. Bilbon y rencontre les 3 qui se changeront en pierre à la levée du jour, et que l'on retrouve également dans le Seigneur des Anneaux.

Les chiens existent bel et bien dans la Terre du Milieu

On peut apercevoir un chien quelques secondes à Eregion. Cela peut sembler anecdotique, et peut-être même involontaire, mais la présence de l'animal dans le royaume elfe n'est pas une erreur. Tolkien parle quelques fois de chiens de chasse, et l'un d'eux, Huan, est même un personnage important d'une aventure de Beren et Lúthien. Il aide le couple à récupérer l'un des Silmarilli volés par Morgoth. Le canidé est tellement intelligent qu'il parle 3 fois au cours de sa vie.

Jeter les anneaux dans l'eau est un plan discuté bien plus tard par d'autres personnages

Pour se débarrasser des 3 anneaux des elfes, Elrond et Círdan décident de les jeter dans l'océan. L'elfe n'y parvient pas, étant interrompu à la dernière seconde par un remous venu des profondeurs. Ce plan est en réalité évoqué dans La Communauté de l'Anneau lors du Conseil d'Elrond. L'idée de jeter l'anneau unique de Sauron au fond de la mer est cependant rejetée puisqu'il pourrait tout de même être retrouvé.

Plusieurs scènes font directement référence aux films de Peter Jackson

Que ce soit au niveau de la mise ne scène ou des dialogues, la série d'Amazon Prime n'oublie pas de rendre hommage à l'immense trilogie de Peter Jackson. Nous n'allons pas tout lister, mais le clin d'oeil le plus appuyé est sans doute la mort de Rían, l'archère elfe qui accompagne Elrond et son groupe de guerriers.

Lors de la bataille d'Eregion, elle est criblée de plusieurs flèches, mais parvient à se relever et à en tirer une qui fera exploser le bélier utilisé par les Uruks. Une référence directe à la mort de Boromir dans la Communauté de l'Anneau.