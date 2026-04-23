Le robot IA Ace bat des champions de ping-pong avec un coup jugé impossible

Dans une série de matchs contre des pongistes professionnels, un robot mû par IA s'est imposé. Sa domination n'est pas encore totale, mais vu ses progrès, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il devienne imbattable.

Robot Ace IA tennis de table
Le robot Ace pendant un match de tennis de table

L'Homme contre la machine. Un combat qui n'a pas attendu l'ère moderne pour faire parler de lui. Le fameux Turc mécanique, en réalité un joueur d'échec caché dans une boîte, date du 18e siècle par exemple. Depuis, on ne compte plus les robots capables de battre les humains à des jeux que l'on croyait inaccessible aux cerveaux électroniques. Souvenez-vous : cela fait déjà 10 ans que l'IA Alphago a humilié le champion du jeu de Go Lee Sedol.

Un peu plus tard, celle de Google s'attaque aux jeux vidéo et démontre que l'IA est plus forte que les meilleurs joueurs de Quake 3, réputé exigeant. Et aujourd'hui, voilà qu'un robot dopé à l'intelligence artificielle met à mal les meilleurs joueurs de ping-pong du monde. Ace, c'est son nom, a ainsi remporté 3 matchs sur 5 contre des joueurs classés “Élite”, avant d'en perdre deux contre des classés “Professionnel” (des niveaux juste en-dessous du plus élevé).

Les robots IA battent les humains au tennis de table maintenant

Ace, développé par Sony AI, a été entraîné pendant 3 000 heures de simulation sur ordinateur. Service, effet de rotation de la balle, direction du coup et surtout, quelle décision prendre, le robot a intégré tous les aspects du sport de raquette. L'IA a ensuite été déployée sur le robot à proprement parlé : un bras à 8 articulations monté sur une plateforme se déplaçant d'avant en arrière et de gauche à droite sur une plaque dotée de rails.

Lire aussi – En France, Renault fait déjà travailler des robots humanoïdes sur ses chaînes de production

En guise d'yeux, des caméras réparties sur l'ensemble de la pièce. Un avantage certain face aux deux yeux des joueurs humains, mais cela ne l'a pas empêché de perdre. Fixées sur la balle, les caméras se servent du logo qu'elle arbore pour estimer son angle de rotation et sa vitesse. En quelques millisecondes, Ace prend alors sa décision et frappe de la manière qu'il pense la plus optimale. Il s'est révélé capable de changer sa trajectoire en une fraction de seconde pour s'adapter à un imprévu. Par exemple une balle ralentit par le filet.

Ace robot IA ping pong changement de trajectoire
En vert, la trajectoire initialement prévue par Ace, avant qu'il change pour prendre en compte le ralentissement de la balle par le filet

Ace n'a pas atteint de niveau dès sa mise en marche. Au début, les joueurs n'ont eu aucun mal a exploiter ses faiblesses pour s'imposer, comme le raconte le joueur japonais Rui Takenaka. “Si je servais avec un effet complexe, Ace renvoyait la balle avec un effet tout aussi complexe, ce qui me compliquait la tâche. Mais lorsque je servais simplement […], Ace renvoyait une balle plus simple. Cela me permettait d’attaquer plus facilement dès le troisième coup, et je pense que c’est principalement grâce à cela que j’ai pu l’emporter“. Puis Ace a commencer à innover.

Ace, le robot pongiste, frappe un coup que l'humain pensait impossible

Lors d'un match, Ace a intercepté la balle tôt après le rebond et l'a renvoyée en lui donnant un effet “backspin” (coupé). Dit comme ça, ça n'a l'air de rien, mais pour le professionnel Kinjiro Nakamura, c'était tout simplement un coup impossible à réaliser. En tout cas jusqu'à le voir. Fort de cette expérience, Nakamura estime désormais qu'il est faisable pour peu que l'on s'entraîne suffisamment.

Lire aussi – Ce robot humanoïde bat le record mondial du semi-marathon, vos nouvelles baskets peuvent rester au placard

Le robot n'est pas encore parfait, mais il progresse à grande vitesse. Entre la rédaction de l'étude le concernant et sa publication dans la revue Nature, Ace est devenu bien plus fort, de l'aveu même de Peter Dürr, directeur de Sony AI à Zurich. Nul doute qu'il deviendra bientôt imbattable. Une fois que ce sera le cas, les scientifiques devront trouver un autre sport dans lequel l'Homme est plus fort que la machine. Pour l'instant.

Source : The Guardian


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Disney+ à prix cassé : bénéficiez de 3 mois à seulement 4,99 € / mois grâce à cette offre à durée limitée !

Disney+ vient de dévoiler une nouvelle offre qui risque de ne pas vous laisser indifférent. Vous pouvez en effet profiter des nombreux contenus inédits de la plateforme de streaming en…

Apple corrige enfin cette faille qui donnait accès aux messages effacés sur iPhone

Les messages que vous effacez sur iPhone n’étaient pas toujours vraiment perdus. Une faille permettait en réalité aux forces de l’ordre de les retrouver via le cache des notifications. Apple…

Windows 11 : adieu les « nuisances », Rufus apporte la fonction que tout le monde attendait (ça va déplaire à Microsoft)

Pour installer Windows facilement sur votre PC, il existe l’incontournable Rufus : un logiciel de création de clé USB bootable. Déjà très populaire, il risque de l’être encore davantage grâce aux…

Honor 600 : on connaît enfin les prix officiels du nouveau smartphone milieu de gamme

Pour l’officialisation du Honor 600, la marque chinoise a opté pour une stratégie d’effeuillage : après un teaser, elle a fini par présenter son nouveau smartphone milieu de gamme en bonne…

Google Sheets devient bien plus rapide, même avec des millions de données

Google passe son tableur en ligne Sheets à la vitesse supérieure en boostant sa réactivité globale, surtout sous certaines conditions remplies par celles et ceux qui utilisent de larges volumes…

Nintendo pourrait bientôt rembourser les joueurs qui ont payé trop cher leur Switch 2 à cause de Donald Trump

Pour une fois que c’est Nintendo qui est sur le banc des accusés. Une nouvelle plainte vient d’être déposée à Washington contre le constructeur japonais, arguant que celui-ci a touché…

Payé pour négocier avec les pirates, il les aidait en secret à vider les caisses de ses clients

Les victimes de ransomware paient parfois des experts pour négocier avec les pirates. Aux États-Unis, un négociateur vient d’avouer qu’il travaillait en fait pour les deux camps. Il risque aujourd’hui…

Le speed test “natif” de Windows 11 est désormais disponible pour tous les utilisateurs, voici comment l’essayer

Microsoft a ajouté un raccourci pour accéder au speed test d’Ookla depuis la barre des tâches de Windows 11. On vous explique comment on y accède. Nous vous rapportions il…

Le Microsoft Store sur Android et iPhone ? La nouvelle patronne de Xbox y pense

Asha Sharma déclare ne pas écarter l’idée de lancer un magasin pour support mobile afin d’y proposer des jeux Xbox. Il faudra pour ce faire composer avec les obstacles dressés…

Quoi de neuf en photo pour les prochains iPhone ? Voici sur quoi travaille Apple

Apple a prévu plusieurs nouveautés majeures en photo pour ses prochaines générations d’iPhone. Et l’innovation va commencer dès cette année avec l’ouverture variable de l’iPhone 18 Pro. Que nous réserve…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.