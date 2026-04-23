Le robot IA Ace bat des champions de ping-pong avec un coup jugé impossible

Dans une série de matchs contre des pongistes professionnels, un robot mû par IA s'est imposé. Sa domination n'est pas encore totale, mais vu ses progrès, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il devienne imbattable.

L'Homme contre la machine. Un combat qui n'a pas attendu l'ère moderne pour faire parler de lui. Le fameux Turc mécanique, en réalité un joueur d'échec caché dans une boîte, date du 18e siècle par exemple. Depuis, on ne compte plus les robots capables de battre les humains à des jeux que l'on croyait inaccessible aux cerveaux électroniques. Souvenez-vous : cela fait déjà 10 ans que l'IA Alphago a humilié le champion du jeu de Go Lee Sedol.

Un peu plus tard, celle de Google s'attaque aux jeux vidéo et démontre que l'IA est plus forte que les meilleurs joueurs de Quake 3, réputé exigeant. Et aujourd'hui, voilà qu'un robot dopé à l'intelligence artificielle met à mal les meilleurs joueurs de ping-pong du monde. Ace, c'est son nom, a ainsi remporté 3 matchs sur 5 contre des joueurs classés “Élite”, avant d'en perdre deux contre des classés “Professionnel” (des niveaux juste en-dessous du plus élevé).

Les robots IA battent les humains au tennis de table maintenant

Ace, développé par Sony AI, a été entraîné pendant 3 000 heures de simulation sur ordinateur. Service, effet de rotation de la balle, direction du coup et surtout, quelle décision prendre, le robot a intégré tous les aspects du sport de raquette. L'IA a ensuite été déployée sur le robot à proprement parlé : un bras à 8 articulations monté sur une plateforme se déplaçant d'avant en arrière et de gauche à droite sur une plaque dotée de rails.

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En guise d'yeux, des caméras réparties sur l'ensemble de la pièce. Un avantage certain face aux deux yeux des joueurs humains, mais cela ne l'a pas empêché de perdre. Fixées sur la balle, les caméras se servent du logo qu'elle arbore pour estimer son angle de rotation et sa vitesse. En quelques millisecondes, Ace prend alors sa décision et frappe de la manière qu'il pense la plus optimale. Il s'est révélé capable de changer sa trajectoire en une fraction de seconde pour s'adapter à un imprévu. Par exemple une balle ralentit par le filet.

Ace n'a pas atteint de niveau dès sa mise en marche. Au début, les joueurs n'ont eu aucun mal a exploiter ses faiblesses pour s'imposer, comme le raconte le joueur japonais Rui Takenaka. “Si je servais avec un effet complexe, Ace renvoyait la balle avec un effet tout aussi complexe, ce qui me compliquait la tâche. Mais lorsque je servais simplement […], Ace renvoyait une balle plus simple. Cela me permettait d’attaquer plus facilement dès le troisième coup, et je pense que c’est principalement grâce à cela que j’ai pu l’emporter“. Puis Ace a commencer à innover.

Ace, le robot pongiste, frappe un coup que l'humain pensait impossible

Lors d'un match, Ace a intercepté la balle tôt après le rebond et l'a renvoyée en lui donnant un effet “backspin” (coupé). Dit comme ça, ça n'a l'air de rien, mais pour le professionnel Kinjiro Nakamura, c'était tout simplement un coup impossible à réaliser. En tout cas jusqu'à le voir. Fort de cette expérience, Nakamura estime désormais qu'il est faisable pour peu que l'on s'entraîne suffisamment.

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Le robot n'est pas encore parfait, mais il progresse à grande vitesse. Entre la rédaction de l'étude le concernant et sa publication dans la revue Nature, Ace est devenu bien plus fort, de l'aveu même de Peter Dürr, directeur de Sony AI à Zurich. Nul doute qu'il deviendra bientôt imbattable. Une fois que ce sera le cas, les scientifiques devront trouver un autre sport dans lequel l'Homme est plus fort que la machine. Pour l'instant.

Source : The Guardian