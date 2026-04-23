France TV débarque sur YouTube, plusieurs émissions seront disponibles gratuitement sur la plateforme dès leur diffusion

France TV entre dans une nouvelle ère, celle du streaming grand public sur Internet. Le groupe vient en effet d'annoncer un partenariat d'envergure avec YouTube, qui verra non seulement certains de ses programmes rendus disponibles dès leur diffusion, mais aussi la création de plusieurs nouvelles chaînes inédites.

france tv youtube

Après l'échec cuisant de Salto, on ne pensait pas voir de sitôt France TV retenter l'expérience du streaming. Pourtant, ce n'est pas faute pour le groupe d'explorer régulièrement de nouvelles technologies pour améliorer l'expérience de ses téléspectateurs. Voilà donc que ce dernier remet le couvert, mais cette fois avec une stratégie beaucoup moins risquée. Dans un communiqué de presse, France TV annonce un nouveau partenariat d'envergure avec YouTube.

La stratégie du groupe est claire : offrir un nouvel accès plus direct et instantané à l'information, « dans un univers vidéo ultra-concurrentiel et face à l'exposition croissante des Français aux fausses informations ». Le partenariat concerne donc en premier lieu des contenus liés à l'information nationale et régionale, du moins dans un premier temps. Parmi les engagements de France TV, on retrouve ainsi la mise en ligne de l'intégralité des journaux, magazines et autres émissions liés à cette thématique.

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France TV s'associe à YouTube, un aveu d'échec ?

Mais ce n'est pas tout. France TV créera également plusieurs autres chaînes YouTube “éditées et organisées par programme et par thématique” (sans préciser lesquelles pour le moment), qui accueilleront des émissions et contenus inédits et entièrement produits par le groupe. Enfin, celui-ci promet de lutter contre les fake à l'aide de Likeness ID, l'outil de YouTube permettant de repérer les deepfakes. On ne sait pas encore comment cet outil sera utilisé.

 “L’audiovisuel de demain s’articule autour du streaming”, admet France TV dans son communiqué. Difficile de lui donner tort, mais surtout de ne pas regretter la très mauvaise gestion de Salto qui, sur le papier, offrait une excellente alternative française aux géants américains du streaming. Avec ce partenariat, France TV reconnaît également qu'il n'a pas été capable de mettre en place une alternative vraiment intéressante à YouTube.


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