IPTV : le leader d’un gigantesque réseau pirate condamné à des dizaines de millions d’euros d’amende, l’Espagne a encore frappé

En Espagne, le gérant d'un réseau IPTV mondial vient d'être condamné à plusieurs années de prison et une très grosse amende pour avoir diffusé illégalement de nombreuses rencontres sportives. La dernière d'une longue série de condamnations et législations chez notre voisin.

IPTV légalité
Crédits : Adobe Stock

Décidément, on ne rigole pas avec la Liga. Après avoir obtenu le blocage des services IPTV en Espagne en février dernier, la ligue de football vient d'obtenir une nouvelle victoire. Et pas des moindres. La Chambre criminelle de l'Audience Nationale, la plus haute juridiction espagnole, vient en effet de prononcer une condamnation qui fera date dans le milieu du streaming illégal. Le pirate se faisant appeler “Dash l'Irianien” a été condamné à 23 mois de prison et une amende de plus de 8,7 millions d'euros.

Mais ça ne s'arrête pas là. En plus de cette amende qu'il devra verser à l'État espagnol, Dash devra également s'acquitter de plus de 11 millions d'euros de dommages et intérêts envers la Liga et les autres ayants droit s'étant joints à l'affaire. Au total, le pirate devra donc payer environ 23 millions d'euros d'amende, en plus d'aller en prison. Sans compter toutes les saisies effectuées à son domicile, qui comprend pléthore de voitures et accessoires de luxe ainsi que des biens immobiliers.

Sur le même sujet — IPTV : ce pirate risque une amende de plusieurs millions d’euros, il s’en moque et ne se présente pas au tribunal

L'Espagne en pole position de la lutte anti-IPTV

Dash n'est pas le seul incriminé dans cette histoire. Au total, cinq pirates ont plaidé coupable et ont accepté la décision de justice sans faire appel. Ces derniers géraient donc un vaste réseau IPTV réparti dans plusieurs pays, permettant de regarder gratuitement de nombreux contenus, notamment des rencontres sportives. La Liga donc, mais aussi la Ligue des Champions ou encore la Premier League.

En vérité, le service vendu par Dash et ses comparses a mené à la création d'un véritable système de franchise, de nombreuses plateformes achetant directement sa stratégie et son flux décodé de contenus pour les diffuser elles-mêmes. En quelques années, le pirate devient immensément riche, possédant plusieurs propriétés luxueuses à travers le monde et prévoyant même de construire un complexe immobilier au moment de son arrestation.

Source : The New York Times


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