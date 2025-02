Les Anneaux de Pouvoir : la saison 3 va faire un bond dans le temps, on vous explique

Amazon officialise une troisième saison de The Rings of Power, malgré des audiences en baisse. La série, qui explore le Deuxième Âge de la Terre du Milieu, entame son tournage au printemps 2025 aux studios Shepperton, au Royaume-Uni.

Ça y est, on sait officiellement que le nouveau volet des Anneaux de Pouvoir, qui vient d’être renouvelé pour une troisième saison, opérera un bond temporel de plusieurs années. Cela propulsera les spectateurs au cœur de la Guerre des Elfes et de Sauron. Le Seigneur Ténébreux, incarné par Charlie Vickers, y forge l’Anneau Unique pour assoir sa domination. Cet arc narratif, situé avant la Dernière Alliance des films Le Seigneur des Anneaux, condense davantage une chronologie déjà resserrée par les showrunners J.D. Payne et Patrick McKay.

La production mise sur un trio de réalisateurs : Charlotte Brändström (Shōgun) et Sanaa Hamri (The Wheel of Time), déjà présentes lors des saisons précédentes, ainsi que le nouveau venu Stefan Schwartz (The Boys). Un choix qui soulève des questions, alors que les critiques dénoncent régulièrement les libertés prises avec l’œuvre de J.R.R. Tolkien.

Un pari risqué pour Amazon

Avec 170 millions de viewers cumulés, The Rings of Power reste un argument-clé pour les abonnements Prime. Pourtant, la saison 2 a enregistré une chute d’audience notable, alimentant les doutes sur la viabilité du projet, le plus coûteux de l’histoire du streaming. Les showrunners promettent une intensification des conflits, mais peinent à convaincre les puristes, irrités par les anachronismes et une géographie fantaisiste.

Les annonces d’Amazon mettent en avant l’expérience des réalisateurs, occultant presque le rôle des scénaristes. Une communication qui interroge, tant les incohérences scénaristiques ont marqué les saisons précédentes. L’intrigue, initialement étirée sur des millénaires chez Tolkien, se voit réduite à une succession d’ellipses, rendant floues les repères temporels.

Malgré les polémiques, la plateforme table sur un effet de cliquets : chaque saison attire moins de viewers, mais suffisamment pour justifier des renouvellements jusqu’à l’ultime saison 5. Un calcul risqué, alors que les coûts pharaoniques (près de 700 millions de dollars pour deux saisons) pèsent sur la rentabilité.

Reste à voir si ce saut temporel redynamisera la série. Entre les batailles épiques et les enjeux politiques, Rings of Power cherche son équilibre, entre respect des sources et spectacle grand public. Un défi titanesque, probablement à la mesure des ambitions d’Amazon.