Windows 11 : adieu les « nuisances », Rufus apporte la fonction que tout le monde attendait (ça va déplaire à Microsoft)

Pour installer Windows facilement sur votre PC, il existe l’incontournable Rufus : un logiciel de création de clé USB bootable. Déjà très populaire, il risque de l’être encore davantage grâce aux deux nouveautés phares introduites par la dernière mise à jour.

Vous devez installer Windows sur votre PC. Plusieurs solutions s’offrent à vous, mais Rufus est probablement celle que l’on vous conseillera si vous sondez vos proches. Pourquoi ? Car il s’agit sans doute de l’un des outils les plus populaires pour créer des clés USB bootables pour installer très facilement les dernières versions de Windows.

Récemment, Rufus a vu ses capacités limitées : en février, il était impossible de télécharger les ISO de Windows 11 Insider directement depuis l’outil – alors même qu’il s’agit d’une de ses fonctions historiques. Mais ce n’est pas ce blocage supposément volontaire de la part de Microsoft qui allait décourager Pete Batard, le créateur de Rufus. Au contraire, il vient d’en publier la version 4.14 BETA, qui apporte plusieurs nouveautés, dont deux devraient particulièrement ravir les utilisateurs – la firme de Redmond un peu moins.

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Rufus va devenir encore plus pratique (et donc populaire) grâce à ces deux nouveautés phares

Deux améliorations se démarquent parmi les changements apportés par la version 4.14 BETA de Rufus. Elles concernent toutes deux l’expérience sur Windows. La première permet aux utilisateurs d’installer l’OS tout en faisant autre chose. En effet, la mise à jour ajoute une option d’installation silencieuse : c’est-à-dire que Rufus va installer automatiquement « et SANS CONFIRMATION » Windows sur le premier disque détecté. En revanche, mieux vaut être un utilisateur expérimenté pour éviter de voir les données du mauvais disque écrasées.

La seconde est sans conteste la nouveauté phare de cette mise à jour. Il s’agit d’une option baptisée « Qualité de vie ». Sa vocation ? Désactiver les « nuisances imposées par Microsoft », parmi lesquelles sont explicitement citées Teams, Outlook et Copilot. En effet, la firme de Redmond a tendance à forcer l’installation de logiciels maison dès le démarrage. Pour gagner du temps, Rufus propose de les bloquer automatiquement – et cela risque de ne pas plaire à l’entreprise.

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La mise à jour apporte également des correctifs et plus de clarté

Mais ce ne sont pas les seules nouveautés introduites par la version 4.14 BETA de Rufus. La mise à jour apporte notamment plus de clarté, puisqu’elle introduit des infobulles pour toutes les boîtes de dialogue – grosso modo : un texte explique désormais clairement ce qu’une option va changer. Elle règle également certains problèmes : par exemple, celui lié aux noms de comptes locaux qui comprenaient un espace au début ou à la fin.

Et les utilisateurs de Linux n’ont pas été oubliés : cette version gère désormais mieux les systèmes qui ne respectent pas toujours les normes classiques (conventions EFI), comme Bazzite et les autres dérivés de Fedora.

Rappelons toutefois qu’il s’agit d’une version bêta : elle peut donc engendrer des plantages et des bugs. Peut-être vaut-il mieux attendre le déploiement de la version stable si vous n’êtes ni pressé, ni un utilisateur expérimenté.