Les Anneaux de Pouvoir saison 3 : une épée mythique du Seigneur des Anneaux aura un rôle à jouer

Avec la saison 3 des Anneaux de Pouvoir, la guerre contre Sauron est officiellement ouverte. Elendil pourra compter sur son épée Narsil pour combattre les forces du mal.

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir a été diffusée il y a un peu plus d'un an sur Prime Video, et la saison 3 est en pleine production. On est encore loin d'une sortie, mais cela n'empêche pas le compte officiel de la série, qui s'inscrit dans l'univers du Seigneur des Anneaux, de commencer le teasing.

Il y a quelques semaines, on nous montrait à quoi allait ressembler la couronne de Sauron. Et aujourd'hui, nous avons l'aperçu d'une arme particulièrement importante dans le lore inventé par J. R. R. Tolkien : Narsil. Une vidéo montrant l'épée sur le tournage de cette saison est accompagnée de la légende “L'épée des Fidèles”.

On devrait beaucoup voir Narsil dans les Anneaux de Pouvoir saison 3

Dans la vidéo, on voit l'acteur Lloyd Owen, qui interprète Elendil, brandir Narsil, qui lui a été offerte par Miriel à la fin de la saison 2. On pouvait s'en douter, cette épée légendaire va avoir un rôle à jouer sans cette saison 3 des Anneaux de Pouvoir. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Elendil combat Sauron avec Narsil. C'est finalement son fils Isildur qui vainc le seigneur des ténèbres en tranchant les doigts de Sauron avec l'épée de son père. Narsil est brisée au cours de cette bataille, mais ses fragments ont été conservés. L'épée a ensuite été reforgée et rebaptisée Anduril, puis offerte par les elfes à Aragorn, descendant d'Elendil et d'Isildur.

La saison 3 des Anneaux de Pouvoir va faire un bond dans le temps. Les événements se tiendront plusieurs années après la fin de la saison 2, alors que la guerre contre Sauron fait rage. La série a parfois été critiquée pour un certain manque de rythme, nous devrions cette fois être plongés rapidement au cœur de l'action.

Le tournage des Anneaux de Pouvoir saison 3 a débuté au printemps 2025. Sa disponibilité sur Prime Video n'est pas attendue avant le deuxième semestre 2026, mais Amazon n'a pas encore communiqué de date de sortie officielle.